La Real Sociedad no sólo se juega ganar la Copa del Rey, también garantizarse un buen dinero

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya está centrado en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se disputa este sábado en donde además de proclamarse campeón, también puede conseguir la clasificación para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League lo cual le daría una buena inyección económica

La Real Sociedad se enfrenta contra el Atlético de Madrid este sábado en una final de Copa del Rey en la que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no parte como favorito, sobre el papel, pero hay ilusión en dar la sorpresa. Hay ganas de celebrar un título en la Real Sociedad, porque la última Copa del Rey ganada no se pudo hacer nada grande por culpa de las restricciones por la pandemia, pero también existe un factor económico que motiva al club vasco a ganar. Proclamarse campeón supone lograr el billete directo a la UEFA Europa League y garantizarse una buena cantidad de dinero.

La Real Sociedad se garantizaría 5 millones de euros por jugar la fase de liga de la próxima edición de la UEFA Europa League

Ganar un título como la Copa del Rey es lo mejor para los futbolistas, el equipo y la afición de la Real Sociedad, pero el club y la institución vasca va más allá y sabe que ser campeón copero conlleva lograr billete para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League. Y eso significa más dinero.

El reparto económico establecido por la UEFA entren los años 2024 y 2027 garantiza que los equipos clasificados para la fase de liga de la UEFA Europa League se embolsen, solamente por participar, 4'31 millones de euros. Posteriormente, habría que añadir los premios por victorias, empates, posición en la clasificación en la primera fase más el famoso market pool y los ingresos televisivos. Hacerlo más o menos bien garantiza casi 10 millones de euros.

Es por ello que la final de la Copa del Rey es muy importante para una Real Sociedad que en esta temporada ha sufrido un bajón económico al quedarse sin disputar competición europea. Lo que provoca la dificultad de mantener a sus mejores jugadores así como minimiza la capacidad de fichar a grandes futbolistas durante el mercado de verano.

La Real Sociedad también tiene opciones de clasificarse para Europa vía LaLiga

Con todo, la Real Sociedad no tiene que sentir presión por la clasificación europea en la final de la Copa del Rey ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo también tiene abierta la vía de LaLiga para lograrlo.

La Real Sociedad ha hecho un gran segunda vuelta, de hecho es el tercer mejor equipo durante este tramo de la competición sólo superada por FC Barcelona y Real Madrid, y está en la séptima posición de la clasificación de LaLiga con 42 puntos, estando a sólo 2 puntos del RC Celta que es sexto y a 4 puntos del Real Betis que es quinto.

Dicha plaza, si no gana la Copa del Rey, le daría acceso actualmente a la UEFA Europa League próxima gracias a que el fútbol español, ahora mismo, tiene en su mano la plaza extra de la UEFA Champions League siguiente.

Por tanto, la Real Sociedad tiene actualmente dos opciones para conseguir la clasificación para competición europea durante esta recta final de temporada en la que incluso puede ganar un título.