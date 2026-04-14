Gorrotxategi, duda para la final de Copa del Rey, muestra sus ganas: "Es algo que ni sueñas"

El mediocentro eibarrés sigue siendo duda para la cita del próximo sábado ante el Atlético de Madrid, pero confía en no perderse una cita muy especial. "Jugar una final con tu equipo es muy bonito y ganarla lo sería aún más", recalca

Para muchos jugadores de la Real Sociedad, la cita de este próximo sábado en La Cartuja ante el Atlético de Madrid será la primera final de sus carreras. Entre ellos se encuentra Jon Gorrotxategi, que a sus 24 años disfruta de su primera campaña en el cuadro donostiarra, tras la fructífera cesión del pasado curso en el Mirandés. Desde el primer momento, el eibarrés se convirtió en un fijo para Sergio Francisco y luego ha seguido siendo una pieza importante para Matarazzo. Pero unas molestias en el aductor le hacen ser duda para el choque en suelo hispalense, después de haberse perdido los dos últimos encuentros de LaLiga por esos problemas físicos.

Una escalada hacia la elite que no ha sido sencilla

Pese a ello, la ilusión del centrocampista es tremenda a las puertas de un partido inolvidable. “Está siendo mi primera temporada en el primer equipo y está siendo muy especial, muy bonita. Siempre sueñas con llegar a la Real, yo llegué a Zubieta con 14 años y lo he conseguido, y estoy disfrutándolo mucho. Encima, vamos a jugar esta final, así que el camino que estoy recorriendo está siendo muy bonito y especial”, ha asegurado en una entrevista cedido a los medios del club txuri urdin, donde recordó lo mucho que le ha costado llegar a la elite.

“Cuando estaba en juveniles, con 16 o 17 años, veía entrenar a los jugadores del equipo C o del Sanse y les veía muy físicos, me sacaban dos cuerpos, eran muy altos, y la verdad es que veía muy lejos dar ese salto. Pero he ido dando pasos adelante, subiendo de nivel, y al final llegar hasta el primer equipo ha sido muy especial para mí”, recalcó, valorando también su paso por un Mirandés que le colocó en el escaparate, recibiendo el interés de clubes como el Oporto, y le permitió volver más hecho para ganarse un sitio

“Fue un paso diferente, nunca piensas en salir de la Real, lo di con un poco de miedo, me iba fuera, en casa todo es más fácil, pero al final estar esa temporada en el Mirandés para mí fue muy bonito. Y futbolísticamente mejoré mucho, cogí mucha confianza y al final fue una experiencia muy buena para mí. En pretemporada y en los primeros partidos estuve con esos nervios bonitos, pero con mucho entusiasmo. Me perdí la primera jornada por una lesión, pero luego poder debutar, además en Anoeta, fue muy especial”, insistió.

Lo darán "todo" para intentar conquistar el título

Ahora, como todos en la Real Sociedad, Gorrotxategi tiene sus cinco sentidos puestos en una final que ya se vive en Donostia y que aguarda con la máxima ilusión. "Llegar a una final con tu equipo es algo que casi ni sueñas de pequeño y que es muy bonito, y sería aún más el poder levantar el título. Va a ser un día muy bonito, bueno ya lo están siendo los días previos, con la gente volcada con nosotros, mi familia y amigos preparando sus viajes… Una final es diferente a los demás partidos, no puedes arriesgar tanto, sabes que puede ser un partido largo, en el que los mínimos detalles cuentan. Sabemos que el Atlético tiene un equipo increíble, ya estamos viendo como compite en la Champions, pero nosotros también tenemos nuestras cosas. Creo que va a ser un partido bonito, duro, pero vamos a darlo todo y a intentar traernos el título”, sentenció.

Además, cree que el equipo, al igual que él mismo, ha ido creciendo a lo largo de la campaña y se encuentra en un buen momento. “Mi progresión esta temporada ha ido poco a poco. El nivel de Primera es muy exigente, el ritmo es muy alto, es muy difícil jugar el primer partido y ya dar un nivel alto. Creo que poco a poco lo he ido subiendo, que ha habido momentos buenos y malos, la primera vuelta no fue fácil para el equipo, no dimos nuestro nivel, pero ya en 2026 hemos hecho muy buenos partidos, hemos disfrutado y hemos logrado el pase a la final”, destacó.