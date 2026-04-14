Las dudas de Matarazzo para la final de la Copa del Rey

El técnico de la Real Sociedad, optimista de cara al duelo de este sábado ante el Atlético de Madrid en La Cartuja, le da vueltas a un once que parece definido en la mayoría de sus puestos, siendo tres las principales interrogantes

La Real Sociedad prepara con la máxima ilusión la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid que tendrá lugar este próximo sábado en La Cartuja. Al contrario de lo que sucedió en 2021, cuando levantó su último título ante unas gradas vacías por las restricciones de la pandemia del covid, esta vez el cuadro donostiarra estará alentado por más de 26.000 aficionados en el recinto sevillano. Pero los profesionales tratan de abstraerse de ese ambiente festivo y Pellegrino Matarazzo, tras poner de relieve su optimismo, sigue meditando un once con algunas interrogantes.

Sin dudas en defensa

Así, en defensa hay cero dudas sobre la composición de la línea de cuatro, con Aramburu y Sergio Gómez inamovibles en los laterales. En el eje, por su parte, la lesión de Zubeldia lo saca de la ecuación y consolida a la pareja formada por Caleta-Car y Jon Martín. No parece que el técnico vaya a sorprender con una zaga de cinco hombres, por más que sea consciente del potencial de un Atlético de Madrid que ya se lo puso muy difícil en defensa en su estreno en el banquillo de Anoeta (1-1), superando al conjunto txuri urdin tanto en el juego como en el marcador en su visita al Metropolitano (3-2).

Pendientes de Gorrotxategi en el centro del campo

Deberá afinar Matarazzo para buscar la primera victoria en su tercer choque frente a los colchoneros. Para ello, Carlos Soler y Beñat Turrientes se antojan fijos en el centro del campo ante el estado físico de Gorrotxategi, que se ha perdido las dos últimas jornadas ligueras por una fatiga muscular en el aductor. Si se recuperase a tiempo tendría opciones de entrar en el once. Pero a día de hoy lo más probable es que Carlos Soler retrase su posición, jugándose Luka Sucic y Brais Méndez el puesto restante en la media punta.

En el último choque ante el Alavés ambos partieron de inicio en una alineación sin extremos, en lo que pudo ser también una probatura del técnico de cara a la final. Pero la elección entre uno de ellos se presente a priori como una de las principales dudas. Ambos vienen de marcar, un gol cada uno, en los dos últimos encuentros, si bien todo apunta a que el croata está haciendo más méritos para agarrar una camiseta de titular en una cita donde nadie quiere faltar.

El casting para acompañar a Guedes y Oyarzabal

En ataque, por su parte, es imposible discutir la presencia de Guedes y Oyarzabal, que descansaron bastantes minutos contra el Alavés. Por sus botas pasarán buena parte de las opciones ofensivas de la Real Sociedad. Pero falta por definir el tercer elemento de ese tridente. En todas las quinielas, el gran favorito es Barrenetxea, el más utilizado por Matarazzo. Pero con Kubo recuperado, ni mucho menos hay que descartar al japonés. Menos posibilidades en principio tendrían Óskarsson, que viene de ver portería, o Pablo Marín, que puede aportar más trabajo en un partido que se presume bastante exigente.

La gran incógnita está en la portería

La tercera duda, por su parte, y la que más centra la atención se encuentra en la portería. Matarazzo debe decidir si premia los méritos de Unai Marrero en la Copa del Rey, con la rémora de que no juega desde la vuelta de semifinales frente al Athletic, o apuesta por el indiscutible Álex Remiro, que no se encuentra no obstante en su mejor momento.