La Real Sociedad confirma la lesión de Zubeldia: ya hay parte médico

El central txuri urdin tuvo que ser sustituido ante el Villarreal y aunque no se ha ofrecido un periodo estimado de baja, es duda para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad firmó ante el Villarreal el pasado viernes uno de los peores partidos desde que Pellegrino Matarazzo se sienta en su banquillo. Una vez más, el cuadro txuri urdin mostró su endeblez a balón parado para encajar el primer gol y el 'submarino' lo remató a la contra con dos nuevos tantos antes de la media hora. Pero la derrota sufrida en La Cerámica vino acompañada, además, de otra mala noticia: la lesión de Igor Zubeldia.

El central tuvo que ser sustituido al poco de iniciarse la segunda mitad y se quedaba en el banquillo con rostro serio, consolado por sus compañeros al ser consciente de que podría peligrar su presencia en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril. El propio técnico estadounidense así lo dejaba entrever tras el encuentro. "Está lesionado. No sabemos aún el alcance de la lesión, que lo veremos después de la resonancia, pero esperamos que sean algunas semanas", apuntó.

Lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo

Una vez realizadas las pertinentes pruebas médicas, ha sido este domingo cuando la Real Sociedad ha emitido el parte médico del zaguero, que"presentó molestias en la parte posterior del muslo izquierdo", confirmándose "una lesión del músculo bíceps femoral izquierdo". Desde ya ha comenzado a ser tratado mediante fisioterapia, si bien no se especifica un periodo estimado de baja. En su lugar, se indica que "la vuelta a la actividad habitual será progresiva y dependerá de las características de la lesión y de la evolución".

Las decisiones de Matarazzo en el eje de la zaga

En cualquier caso, a falta de cuatro semanas, Zubeldia es duda a día de hoy para la la cita ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. Realmente, lo tiene difícil para llegar a tiempo, aunque desde la llegada de Matarazzo no ha tenido el rol de indiscutible del que sí gozaba con Sergio Francisco. En su lugar, el norteamericano ha venido alternando en el eje de la zaga tanto a él como a Jon Martín y Calrta-Car, que serían los elegidos en caso de que el de Azkoitia no llegase a tiempo.

Se trata del segundo frenazo que sufre Zubeldia en la presente campaña. Ya en el parón de noviembre se vio obligado a parar por una sobrecarga y se perdió cuatro encuentros ligueros, reapareciendo ante el Girona, en el duelo que significó la destitución de Sergio Francisco. Luego no faltó ante el Levante, en el duelo que afrontó Jon Ansotegi como interino, pero una sanción le impidió ser de la partida en el estreno de Matarazzo frente al Atlético de Madrid, viendo como su situación cambiaba desde entonces.

Los números de Zubeldia con Matarazzo

En los 15 encuentros oficiales con el estadounidense al frente, Zubeldia ha sido titular en ocho ocasiones, saliendo del banquillo en dos de las siete en las que arrancó como suplente. Por tanto, ya era una incógnita su posible presencia de inicio en la final de la Copa del Rey, que ahora queda más en entredicho si cabe por su lesión.

Jon Martín y Caleta-Car, apercibidos en LaLiga

Además, antes del duelo de La Cartuja la Real Sociedad deberá afrontar otros dos choques de LaLiga en Anoeta ante Levante y Alavés, sin olvidar que tanto Jon Martín como Caleta-Car están apercibidos, por lo que si vieran la amarilla solo quedaría Aritz Elustondo como alternativa en la primera plantilla.