Brais Méndez y la locura de la afición: "Ojalá tuviésemos más entradas todos para llenar La Cartuja con solo gente de la Real"

El atacante de Mos ha reconocido sentirse "tranquilo" en este final de temporada donde la Real Sociedad se juega tanto, con la ilusionante final de Copa del Rey en el horizonte: "Esperemos darles una alegría a la vuelta de Sevilla en Donostia"

La Real Sociedad cayó derrotada el pasado viernes frente al Villarreal pero sigue conservando la séptima plaza que le daría acceso a competición europea si se confirma la plaza extra de Champions League para España para la próxima temporada, aunque también tiene la posibilidad de confirmarla vía Copa del Rey si gana la final al Atlético de Madrid.

Sea como fuere, los donostiarras sigue afrontando el tramo final de temporada con mucha ilusión pese a la última derrota. "No creo que fuese un mal partido. Creo que nos mataron los contragolpes, y poco más. Creo que no fue nuestro partido más brillante porque no estuvimos acertados en el último pase y en la definición, pero no creo que sea un mal partido, de verdad. Ellos acertaron y nosotros, sin embargo, no tanto", ha reconocido Brais Méndez en declaraciones a El Diario Vasco.

En lo personal, el de Mos se siente "tranquilo" y consciente de todo lo que se juegan en estas últimas semanas. "Tranquilo, trabajando en el día a día e intentando dar lo mejor de mí. Estoy contento con mi trabajo y el del equipo. Miramos hacia adelante porque nos quedan cosas muy bonitas este año".

Ahora toca descansar un poco y resetear antes del tramo final. "Con confianza plena y mucha tranquilidad. No voy a dejar que un mal resultado empañe todo lo bueno que estamos haciendo. Hemos demostrado estos tres meses el equipo que estamos creando, así que confianza. Quedan nueve partidos, 27 puntos, más la final de Copa, y vamos a mirar hacia arriba. Ahora queda descansar mentalmente y pensar en el Levante", ha aclarado.

La final de Copa, reto muy ilusionante

"Es una locura justificada. Por desgracia, la última final que jugó la Real no se pudo vivir con gente y estoy seguro que el ambiente en Sevilla y en toda Gipuzkoa va a ser espectacular. Toda la afición va a volcarse, los que tengan entrada y los que no, y ojalá tuviésemos más entradas todos para llenar La Cartuja con solo gente de la Real. No es posible, pero vamos a sentir su aliento. Lo vamos a intentar por ellos y esperemos darles una alegría a la vuelta de Sevilla en Donostia".

Además, el Atleti tendrá antes de la final un compromiso de Champions, por lo que los de Matarazzo llegarán con más descanso. "Europa y la Champions es lo que tiene, es bonito jugarlo pero tiene su cansancio. Tienen plantilla de sobra para competir en todas las competiciones y queda un mes donde pueden pasar mil cosas, también con las selecciones. No sabemos cómo va a llegar cada equipo de aquí a un mes. Tranquilidad, ahora descansar y trabajar en Zubieta. Ya pensaremos en la final de Copa cuando toque", ha zanjado.