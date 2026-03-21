Brais Méndez y Sucic, muy claros sobre el final de temporada de la Real Sociedad: "Queremos sacar todos los puntos posibles en LaLiga"

Los dos centrocampistas admiten que la derrota contra el Villarreal CF es un paso atrás en la lucha por pelea por la clasificación para competición europea, pero se muestran confiados de cara a la recta final de esta temporada

La Real Sociedad sufrió un fuerte varapalo este pasado viernes al perder contra el Villarreal CF en el partido que abrió la jornada 29 de LaLiga. Un tropiezo que provoca que el equipo vasco no pueda acercarse a la quinta y a la sexta posición de la clasificación de Primera división que dan billete para disputar competición europea la siguiente temporada. Oportunidad perdida pero no hay ningún drama en la Real Sociedad a tenor de las palabras de Brais Méndez y Luka Sucic quienes se mostraron confiados a la hora de que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo logre sus objetivos en LaLiga y la Copa del Rey en este final de temporada.

Brais Méndez analiza la derrota de la Real Sociedad contra el Villarreal CF

Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad, analizó la derrota contra el Villarreal CF. "El resumen es que en las tres primeras acciones que tuvieron metieron las tres. Fueron muy eficaces. Así se pone ya muy complicado. Lo intentamos en la segunda parte. Sabíamos que teníamos que salir a hacer un gol rápido y así lo hicimos, pero aún así no nos dio. Tenemos que seguir trabajando y mejorando, también corregir errores y mirar hacia delante".

Brais Méndez y Sucic, optimistas de cara a la recta final de la temporada

A pesar de la derrota, Brais Méndez se mostró confiando sobre la recta final de temporada que pueda hacer la Real Sociedad. "No nos dio para sacar puntos. La mayor diferencia fue en la eficacia. Tuvimos ocasiones y no las transformamos. Ellos en las tres primeras que tuvieron nos hicieron tres tantos. Así es muy complicado darle la vuelta. Aun así, tenemos que estar tranquilos y que este mal resultado no empañe lo bien que lo estamos haciendo. Tengo confianza plena".

Una palabras que fueron respaldadas por su compañero Luka Sucic, que se mostró optimista. "Ahora tenemos dos semanas de parón. Tenemos que esperar que todos volvamos sanos de la selección para estar bien en la última parte de la temporada. Queremos sacar todos los puntos posibles en LaLiga y prepararnos bien para lo que viene".

La Real Sociedad tiene a la vuelta de la esquina la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pero también tiene la posibilidad de clasificarse para competición europea después de haber hecho una gran remontada durante este año 2026. Actualmente, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo es séptimo con 38 puntos a la espera que se complete la jornada 29 de LaLiga.

Posición que le pueda dar la opción de jugar la UEFA Europa League la siguiente campaña si España consigue la plaza extra para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, la cual tiene muy cerca.