Rendido a Matarazzo: "Desde el primer día me causó buena impresión como persona y entrenador"

Xabi Alonso conoce muy bien al ahora técnico txuri urdin, con el que coincidió en la Bundesliga durante dos temporadas y del que ya sabía que tendría éxito: "Es un entrenador muy versátil en los planteamientos"

Pellegrino Matarazzo ha cambiado la cara de la Real Sociedad. El técnico de Nueva Jersey llegó en Navidades y en apenas cuatro meses ha conseguido llevar de nuevo al equipo donostiarra a luchar por los puestos europeos y sobre todo la antesala de ganar una nueva Copa del Rey. Los números no engañan. En apenas 18 partidos al frente del banquillo txuri urdin Matarazzo ha conseguido once victorias, cuatro empates y tres derrotas, logrando un total de 25 puntos de 42 posibles.

El preparador norteamericano se ha ganado a la afición donostiarra pero si hay algún hincha de la Real Sociedad que conoce bien a Matarazzo ese es Xabi Alonso, que en su etapa en la Bundesliga se enfrentó cuatro veces cuando él dirigía al Bayer Leverkusen y el ahora técnico de la Real al Hoffenheim.

"Nos hemos enfrentado cuatro veces y siempre han sido partidos muy peleados. Desde el primer día me causó buena impresión como persona y entrenador. En Alemania las ruedas de prensa postpartido son conjuntas con el otro técnico y tienes un rato para hablar con él y conocerle. Recuerdo charlar con él en inglés, porque mi alemán no era tan bueno como el suyo. Es un entrenador muy versátil en los planteamientos, que cambió el sistema de la primera a la segunda temporada y que era un estudioso del juego. Era muy dinámico a la hora de plantear lo que quería con y sin balón", explica Xabi Alonso en una entrevista a 'El Diario Vasco'.

Xabi Alonso ensalza las virtudes de Matarazzo

Cuestionado sobre qué es lo que más le llama la atención del norteamericano, Alonso añade: "Su temple y que era un hombre tranquilo, correcto, de buen trato. Te hacía sentirte cómodo. Lo que transmite es energía en el banquillo y estar enchufado con los jugadores. Se ve esa conexión y sus ganas por conocer el club y la cultura de la Real. Lo está haciendo muy bien. El equipo está compitiendo y ha puesto en valor a muchos jugadores".

No le sorprendió su fichaje por la Real Sociedad

Por todo ello, a Xabi Alonso no le sorprendió la apuesta desde Zubieta por un técnico que todavía no había entrenado en LaLiga: Jokin Aperribay y Erik Bretos son gente de fútbol y saben lo que necesita la Real. Hay fútbol también fuera de aquí y hay que estar abierto a todo. Igual que a mí me tocó ir fuera, también hay veces en las que toca ir a buscar a otros. Rino lo está haciendo fenomenal y me alegró por él".