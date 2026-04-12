La Real Sociedad de Matarazzo, sólo por detrás de FC Barcelona y Real Madrid

El entrenador de Estados Unidos le ha cambiado la cara completamente al equipo vasco al que ha transformado en uno de los mejores conjuntos de toda la Primera división. De hecho, su Real Sociedad es un equipo con puntuación de Champions League que sólo es superado por los dos grandes del fútbol español

Pellegrino Matarazzo ha caído de pie en la Real Sociedad. No hay dudas de que el fichaje del entrenador de Estados Unidos ha sido un acierto total de la dirección deportiva liderada por Erik Bretos ya que el americano ha convertido a un equipo que peleaba por la permanencia en Primera división en uno que sólo es superado por los dos grandes del fútbol español: FC Barcelona y Real Madrid. El rendimiento de la Real Sociedad con Matarazzo como técnico es excelso y le quedan ocho partidos oficiales para coronarse.

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo es de Champions League en LaLiga

Pellegrino Matarazzo ha dado con la tecla desde que se hizo cargo de la Real Sociedad. Tenía mucho trabajo el de Estados Unidos ya que con Sergio Francisco como entrenador el equipo vasco estaba totalmente perdido y sin saber ganar partidos. El técnico americano llegó, puso orden y sin tiempo de adaptación comenzó a cosechar triunfos.

Tanto es así es que los números en LaLiga de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo son muy buenos ya que en 14 partidos ha conseguido 7 victorias, 4 empates y sólo 3 derrotas lo que se traducen en 25 puntos, siendo el tercer mejor equipo en este tramo de la competición. Por tanto, un club con puntuación de UEFA Champions League.

De hecho, la Real Sociedad sólo es superada por los dos grandes del fútbol español, FC Barcelona y Real Madrid que han sumado 36 y 31 puntos respectivamente.

Con todo, esta buena racha no ha sido suficiente para meterse entre los seis primeros clasificados de LaLiga. La Real Sociedad actualmente suma 42 puntos y se encuentra a 2 puntos del RC Celta que es sexto clasificado y a 4 puntos del Real Betis que sigue en la quinta posición de LaLiga a pesar de que el equipo bético ha enlazado siete jornadas sin ganar.

La Copa del Rey, el otro frente abierto de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo

A pesar de haberlo hecho tan bien en LaLiga, Pellegrino Matarazzo no ha descuidado en ningún momento la Copa del Rey, la otra competición que ha disputado la Real Sociedad en esta temporada.

Tanto es así que la Real Sociedad ha ido pasando rondas y este próximo sábado va a disputar la gran final contra el Atlético de Madrid. Como dato estadístico, Pellegrino Matarazzo se ha enfrentado en dos ocasiones contra el Atlético de Madrid siendo entrenador de la Real Sociedad. No ha conseguido la victoria. En Anoeta empataron a un gol y en el Metropolitano venció el Atlético de Madrid por 3-2.