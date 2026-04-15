Aperribay rompe una lanza en favor de Sergio Francisco

El presidente de la Real Sociedad ha dicho que el ex entrenador es parte del éxito actual del equipo vasco debido a que ha trabajado con muchos jugadores de la cantera que ahora forman parte de la plantilla que dirige un Pellegrino Matarazzo que sólo despierta admiración dentro del club

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha repasado la actualidad del equipo vasco en una extensa entrevista donde se ha mostrado muy contento con Pellegrino Matarazzo, con la actual plantilla y en la cual también ha roto una lanza a favor de Sergio Francisco, entrenador al que tuvo que despedir por los malos resultados en el pasado mes de diciembre.

Aperribay, en SER Deportivos Gipuzkoa, ha hecho autocrítica y también le ha dado su mérito a Sergio Francisco al que también considera parte actual éxito de la Real Sociedad ya que el entrenador formó en la cantera txuri-urdin a muchos de los jugadores que están en la primera plantilla ahora. "Un entrenador cuenta con unos jugadores y otro entrenador con otros. Sergio Francisco es un entrenador extraordinario, lo que Sergio ha hecho en la Real ha sido extraordinario. Ocho años de primer o segundo entrenador con unos resultados extraordinarios: ascender con el equipo C, con el Sanse... La generación de futbolistas que está en el campo se debe mucho a las manos de Sergio en los años pasados. Quizás lo que ocurrió es que no era el momento y el que no supo ver que no era el momento fui yo, pero desde luego no podemos dudar de la capacidad de Sergio para dirigir un equipo".

La Real Sociedad muy contenta con Pellegrino Matarazzo

El presidente de la Real Sociedad ha elogiado a Pellegrino Matarazzo. "Cada partido es importante, pero tengo que reconocer que en las conversaciones que teníamos con Matarazzo le hablábamos de la final de Copa. La Real Sociedad tenía, y lo ha demostrado, fuerza suficiente para salir de donde estaba en esos momentos. Tenemos que seguir construyendo el futuro con una base sólida, con optimismo, confiando en la generación de futbolistas que tenemos, tanto los que se han formado en Zubieta como los que no se han formado en Zubieta, y desde esa evolución nos van a venir los resultados. Creo que va a ser una final que nos va a abrir una puerta para el futuro".

Aperribay ha repasado el mal inicio de temporada y lo difícil que fue comenzar un nuevo proyecto. "Nos encontrábamos ante un momento difícil, pero no por los resultados, sino que suceder a Imanol Alguacil y a Roberto Olabe era muy complicado. Además veníamos de cinco años en los que habíamos vivido pasar por el césped de Anoeta a jugadores como Isak, Silva, Merino o Zubimendi entre otros muchos que ya no están con nosotros. Por lo tanto, cuando se cierra una etapa empieza la siguiente, y lo que tienes que tener es la confianza en los mimbres que tienes. La Real posiblemente tenga en la generación de futbolistas que está ahora, la mejor formada de su historia. Hay que darles tiempo para lograr esos éxitos. No puedes pensar que de un domingo a otro vas a activar o no un botón".

Por otro lado, ha explicado lo que ha supuesto el efecto Matarazzo. "Cuando vino Matarazzo, el análisis que él hacía de la plantilla era mucho más optimista que el análisis que hacemos los guipuzcoanos, porque nosotros añorábamos los resultados y él tenía una mirada fresca sobe el potencial que este equipo tiene. No ha hecho más que empezar, ahora viene una final que nos da una oportunidad de escribir páginas preciosas en la historia de la Real Sociedad, pero tenemos que confiar que los próximos años de la Real van a ser buenos y sólidos. Tendremos altibajos por supuesto, pero esperemos que podamos construir una muy bonita Real en los próximos años".

La Real Sociedad, optimista de cara a la final de la Copa del Rey

Aperribay se ha mostrado optimista de cara a la final de la Copa del Rey. "Difícil, pero posible, con ilusión y con esperanza. Creo que vamos a ganar, pero es verdad que el sábado por la noche me diréis si he sido o no demasiado optimista, pero creo que vamos a ganar".

El presidente de la Real Sociedad ha argumentado que ve posible ser campeón contra el Atlético de Madrid por varios motivos. "En la confianza en nuestros jugadores, en el entrenador, en Erik Bretos, en el equipo. Yo me baso en la confianza de lo que la Real es. Va a ser un partido muy difícil, no hay más que ver la trayectoria del Atlético de Madrid que se ha clasificado para jugar las semifinales de Champions, que es un equipo que ha eliminado al Barcelona de dos competiciones al equipo que parece que va a ser campeón de LaLiga. El partido va a ser extremadamente difícil".