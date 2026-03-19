La Real Sociedad actualiza el parte de Kubo y Yangel Herrera: mejores y peores sensaciones

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad ha hecho de portavoz del club aprovechando la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal CF que se disputa este viernes. El técnico ha explicado que la recuperación del japonés va por buen camino, pero con el venezolano no ha sido tan optimista

La Real Sociedad se encuentra en el mejor momento de la temporada después de haber recuperado el terreno en la clasificación de LaLiga, actualmente pelea por clasificarse para jugar competición europea, y haberse metido en la final de la Copa del Rey. Un buen rendimiento que ha traído mucha alegría al club vasco en donde no hay felicidad total debido a que las lesiones de Odriozola, Kubo y Yangel Herrera han impedido que estos jugadores se sumen a la fiesta. Odriozola se pierde lo que resta de temporada, pero con Kubo y Yangel Herrera se espera que jueguen en lo que resta de curso. Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, se ha mostrado optimista con Kubo y algo más pesimista con Yangel Herrera.

La Real Sociedad espera a Kubo pronto sobre los terrenos de juego

En la Real Sociedad se es bastante optimista con el regreso a los terrenos de juego de Take Kubo, el cual es baja desde mediados del mes de enero cuando se sufrió una lesión en los isquiotibiales.

El extremo está trabajando en silencio y todo apunta a que volverá a jugar, casi con total seguridad, después del parón de selecciones de marzo a tenor de las palabras de Pellegrino Matarazzo. "Está muy centrado y con mucha alegría. No sé si lo he dicho bien. Esa es mi sensación, porque está progresando y está trabajando muy, muy duro. Lo que demuestra su enfoque, demuestra que realmente tiene muchas ganas de volver. Y ahora mismo se siente bien".

Take Kubo ya dijo hace unos días que su recuperación va por buen camino y que se ve volviendo pronto. "No sé. Bueno, si el míster dice para el Levante, pues hay que intentar estar para el Levante, ¿no? Así va, así funcionan las cosas aquí", argumentó el extremo de la Real Sociedad.

La Real Sociedad es más pesimista con Yangel Herrera

Por otro lado, en la Real Sociedad preocupa mucho más la nueva lesión que ha sufrido Yangel Herrera que ha vuelto a caer por culpa del sóleo. Un problema físico que se une a los múltiples que ha tenido el venezolano en lo que va de temporada.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, no es demasiado optimista con la vuelta a los terrenos de juego del centrocampista. De hecho, el técnico nacido en Estados Unidos no asegura la participación de Yangel Herrera en la final de la Copa del Rey que se disputa el próximo 18 de abril. Es decir en un mes. "Estamos esperando su regreso, con la esperanza de que pueda ser un poco más rápido. Veremos qué tan rápido progresa y si será o no una opción para la final (de Copa del Rey). Por supuesto, intentaremos acelerar el proceso para que sea una opción para nosotros, pero no es seguro que llegue a tiempo. Veremos. Lo llevamos día a día".

De este modo, la Real Sociedad, a través de su entrenador Pellegrino Matarazzo, ha puesto un poco de luz en los partes médicos de Take Kubo y Yangel Herrera.