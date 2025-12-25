Urko González de Zárate hurga en la herida; su salida de la Real Sociedad y su fichaje por el Espanyol: "Cuando me enteré de que era real y viable, no me lo pensé"

El centrocampista abandonó, de manera definitiva, el club txuri-urdin en los últimos compases del mercado de fichajes de verano para fichar por el RCD Espanyol. El canterano de la Real Sociedad admite que cuando tuvo la oportunidad de fichar con el conjunto catalán no se lo pensó

La Real Sociedad está pasando por una temporada para olvidar en la que los malos resultados, que han provocado el cambio de entrenador Pellegrino Matarazzo sustituyó a Sergio Francisco, hacen que el equipo corra el riesgo de descender a Segunda división. Una mala situación deportiva que hace que se cuestionen muchas decisiones tomadas en verano, siendo una de ellas la de no apostar por Urko González de Zárate quien ahora es importante y brilla en el RCD Espanyol, quinto clasificado de LaLiga. El canterano ha manifestado que no se arrepiente de haber salido de la Real Sociedad hace unos meses.

Urko González de Zárate jugó el final de la temporada pasada en calidad de cedido en el RCD Espanyol y fue clave para que el club catalán obtuviera la permanencia en Primera división. Contento con su rendimiento en el RCD Espanyol y viendo que en la Real Sociedad no le daban bola, el centrocampista no dudó en volver al club catalán cuando tuvo la oportunidad.

Urko González de Zárate ha explicado cómo se dio su salida de la Real Sociedad y su fichaje por el RCD Espanyol este pasado verano. "Yo hice lo que tenía que hacer. Fui a Donosti y me entrené porque esto es fútbol. Se dio la opción de que pudiese volver al Espanyol y cuando me enteré de que era real y viable, no me lo pensé. Así que aquí estoy", ha dicho en una entrevista en Marca.

Por otro lado, el canterano de la Real Sociedad ha querido dejar claro que le está agradecido al club vasco. "No, es algo que ya es pasado. Siempre le estaré muy agradecido a la Real Sociedad, pero ahora soy jugador del Espanyol y lo daré todo por este club".

El error de la Real Sociedad con Urko González de Zárate

Con Urko González de Zárate existe sensación de insatisfacción y pena en el entorno y afición de la Real Sociedad porque el canterano no está en la actual plantilla en la que sí hay jugadores en su posición, como Luka Sucic o Yangel Herrera, que por uno u otros motivos no están dando la talla. El resumen es que ni Imanol Alguacil ni Sergio Francisco le dieron la oportunidad de demostrar su valía y ahora aporta y es titular en un equipo como el RCD Espanyol que pelea por Europa cuando no fue visto como válido para ser importante en una Real Sociedad que pelea por no descender a Segunda división.

La Real Sociedad no supo ver el potencial de Urko González de Zárate quien en el RCD Espanyol, en esta temporada, ha disputado 18 partidos y 1.012 minutos, siendo titular indiscutible durante casi toda la campaña para su entrenador Manolo González. Un jugador que le costó sólo 5 millones de euros al club catalán que está muy contento con el centrocampista.