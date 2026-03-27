Fran Escribá, preocupado: "No podemos permitir tantos goles"

Fran Escribá lanza un aviso claro: el Real Valladolid debe ser “más agresivo en defensa” para frenar su sangría de goles

Escribá atiende a los medios en la previa del duelo ante el BurgosImago

El técnico del Real Valladolid, Fran Escribá, ha puesto el foco en uno de los principales problemas de su equipo: la fragilidad defensiva. En la previa del duelo ante el Burgos CF, el entrenador dejó claro que es imprescindible aumentar la intensidad en defensa para evitar seguir concediendo goles que están frenando la evolución del conjunto.

Dolor por la última derrota, pero reacción inmediata

La reciente caída frente al CD Mirandés dejó tocado al vestuario, aunque el equipo ha sabido recomponerse durante la semana. Escribá reconoció que el grupo quedó afectado, pero destacó la buena actitud en los entrenamientos y el compromiso de los jugadores para revertir la situación cuanto antes.

El objetivo es claro: recuperar sensaciones positivas y sumar tres puntos en casa. El técnico valoró el trabajo semanal como muy satisfactorio, insistiendo en que la plantilla está motivada y con ganas de dejar atrás el tropiezo anterior.

Un rival sólido que exige máxima concentración

El Burgos llega como uno de los equipos más fiables en defensa, con cifras que lo sitúan entre los menos goleados del campeonato. Su orden táctico y su capacidad para jugar en bloque obligan al Valladolid a plantear un partido inteligente.

Escribá explicó que adapta su planteamiento en función del rival, y que en este caso han preparado el encuentro teniendo en cuenta la solidez defensiva del conjunto burgalés. Aun así, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo: considera que pueden imponerse si logran equilibrar su rendimiento en ambas áreas.

Mejorar en las áreas, clave del partido

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador es la facilidad con la que el equipo encaja goles con pocas ocasiones en contra. Según explicó, no se trata tanto de la cantidad de llegadas del rival, sino de la falta de contundencia en momentos clave.

Por ello, ha insistido en la necesidad de aumentar la agresividad en los últimos metros, tanto en defensa como en ataque. El cuerpo técnico ha trabajado específicamente esta faceta durante la semana, buscando reducir errores y mejorar la eficacia.

Bajas importantes y posibles cambios en el once

De cara al partido, el Valladolid no podrá contar con varios jugadores importantes. Marcos André y Garriel serán baja por lesión, mientras que Peter Federico no estará disponible por sanción. En el apartado positivo, regresan futbolistas como David Torres y Noah Ohio, además de un Guilherme Fernandes que está cerca de volver.

Estos contratiempos obligarán al técnico a introducir modificaciones en el once inicial, algo que no supone un problema para Escribá, quien no suele repetir alineación.

Un partido con sabor especial para la afición

El choque ante el Burgos no es uno más. La rivalidad regional añade un componente emocional que se deja sentir tanto en la grada como en el terreno de juego. El entrenador es consciente de que hay más que tres puntos en juego, especialmente para los aficionados.

Con un calendario exigente por delante, el Valladolid prefiere centrarse exclusivamente en este encuentro. La consigna es clara: competir al máximo nivel, mejorar la consistencia defensiva y aprovechar la oportunidad de sumar una victoria clave ante su público.