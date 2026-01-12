Roja de Pérez Burrul a Asencio por su patada a Pedri: "Va a cazar dando una patada. No es una zancadilla"

El excolegiado lo tiene claro y piensa que Munuera Montero se equivocó al sacarle amarilla al zaguero del Real Madrid por su 'zancadilla' al futbolista del FC Barcelona durante la Supercopa de España en Arabia Saudí

El FC Barcelona de Hansi Flick se impuso por 3-2 al Real Madrid de Xabi Alonso en la final de la Supercopa de España disputada este pasado domingo en Arabia Saudí. Un encuentro en el que el conjunto azulgrana consiguió levantar su primer título de la temporada, haciéndolo, además, frente a su eterno rival. Un Clásico en Arabia Saudí que, como suele ser habitual cada vez que se miden azulgranas y merengues, no estuvo exento de polémica, al margen del resultado en sí.

La final en tierras saudíes dejó varias decisiones arbitrales controvertidas, siendo Munuera Montero, colegiado del encuentro, un protagonista involuntario, como suele ocurrir siempre que lo acaba siendo el colegiado.

Munuera Montero, protagonista involuntario de la final de la Supercopa de España

Una de estas acciones polémicas se produjo durante la segunda mitad del encuentro, cuando Raúl Asencio fue amonestado por cortar una contra del FC Barcelona golpeando la bota de Pedri. Una acción que para muchos aficionados fue merecedora de una sanción mayor, teniendo que haber visto Asencio la tarjeta roja por ello. El exárbitro Alfonso Pérez Burrull se ha referido a ello en Radio Marca, explicando la jugada:

Roja para Asencio por su patada a Pedri, según Pérez Burrul

El excolegiado Pérez Burrull, por tanto, lo tiene claro y considera que Raúl Asencio debería haber recibido un castigo mayor: “Yo esta jugada la veo más de roja que de amarilla porque es una patada. Yo creo que va a cazar dando una patada. No es una zancadilla”.

En cualquier caso, Pérez Burrull quiso dejar claro que se trataba de una decisión arbitral muy compleja; especialmente al tener en cuenta que se trataba de una final. Y es que la acción en sí tampoco es una gran patada o una entrada exagerada: "Me vais a perdonar la expresión, es una jugada muy cabrona de decidir porque tampoco es una gran patada". Por ello, el exárbitro cerró su análisis comparando la jugada con el criterio habitual en LaLiga. Y es que Pérez Burrul considera que si hubiera sido una acción llevada a cabo en el campeonato doméstico, la decisión de Munuera Montero, posiblemente, había sido algo distinto. Y es que, a juicio del excolegiado, también hay que saber medir los tiempos y los momentos de cada partido. "Sí que es cierto que a mí me parece que esta jugada en un partido de Liga, se hubiera sacado como roja", concluyó.