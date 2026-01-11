Munuera Montero, árbitro del Barcelona - Real Madrid: "Es quizá el partido más mediático a nivel mundial, es un orgullo"

El colegiado de la final de la Supercopa de España ha reconocido la responsabilidad, además de la felicidad, de ser el elegido para dirigir un partido de estas características, en el que se verán las caras los de Hansi Flick con los de Xabi Alonso

Munuera Montero volverá a estar en el foco del planeta fútbol. El colegiado ha sido el elegido para arbitrar el Barcelona - Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España. De esta manera, el andaluz ha analizado el encuentro que pitará entre el conjunto de Hansi Flick contra el de Xabi Alonso, que mantuvo la duda en rueda de prensa por la presencia de Kylian Mbappé en el once inicial. Por otro lado, el jienense ha reconocido el orgullo que supone pitar un partido de estas características, con un título en juego entre merengues y azulgranas.

Munuera Montero valora la "ilusión" de dirigir la final de la Supercopa de España

En este sentido, Munuera Montero, que arbitrará un Barcelona - Real Madrid con la duda de Dani Olmo o Fermín en el once de Hansi Flick, ha valorado sus sensaciones antes de dirigir la final de la Supercopa de España: "El trabajo está hecho, la ilusión sobre la mesa y esperamos que sea un gran partido. Es un Clásico, quizá el partido más mediático a nivel mundial, y para nosotros es un orgullo. Ayer sin ir más lejos tuve una llamada con un chaval de 13 años que tenía dudas sobre si seguir o no seguir. Yo le quise animar".

De esta manera, Munuera Montero, que recibió un "sobresaliente" tras el último Sevilla - Betis, desvela las dudas que le señaló el chaval de 13 años: "Las dudas es lo más normal al principio. Los árbitros de Primera y Segunda División que sepas que todos hemos dudado muchísimo al principio. La duda es algo positivo. El arbitraje tiene algo muy positivo, que estás aprendiendo a decidir, a liderar y a asumir responsabilidad. Y eso no sólo te va a servir como árbitro, sino para la vida". Por último, Munuera Montero explicó cómo preparan este tipo de partidos: "nosotros preparamos las charlas en varios aspectos. En equipo que me encargo yo y la técnica que se encarga mis compañeros. Es de justicia dar el espacio que se merecen a mis dos compañeros que son los que también me han ayudado a dirigir esta final. Mis asistentes.

Munuera Montero, ante su tercer Clásico

Munuera Montero afronta en el día de hoy su tercer Clásico como árbitro profesional. El último fue el pasado 2 de marzo de 2023, cuando fue el elegido para arbitrar un Real Madrid - Barcelona, correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey, que acabó en triunfo del conjunto azulgrana. Además, el andaluz dirigió las semifinales de la Supercopa de España en 2022 que, en este caso, fue para el equipo merengue, que estaba dirigido por Carlo Ancelotti por aquel entonces. De esta manera, el jienense afronta un duelo de alto calibre donde sus decisiones podrían ser claves en el devenir del encuentro, con la chispa y la polémica que acostumbra a tener un partido entre culés y madridistas.