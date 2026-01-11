Paco González advierte sobre la presencia de Mbappé en la final de la Supercopa de España: "Es una locura que se infiltre"

El delantero del Real Madrid, que fue diagnosticado con un esguince de rodilla el pasado 31 de diciembre, es una de las incógnitas en el once de Xabi Alonso para verse las caras esta noche contra el Barcelona en Arabia

El Real Madrid se enfrentará en el día de hoy al Barcelona, en el encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de España, que dará comienzo a partir de las 20:00 (hora española). En este sentido, una de las incógnitas es la presencia de Kylian Mbappé, que viene de ser baja contra el Real Betis y Atlético de Madrid y su titularidad sigue sin estar garantizada. De esta manera, Xabi Alonso habló sobre el delantero francés en la rueda de prensa previa. Por otro lado, Paco González ha querido advertir del riesgo de infiltrar al futbolista para la cita ante los de Hansi Flick.

Mbappé, ante un nuevo récord que lidera Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Kylian Mbappé podría jugar unos minutos en el importante duelo contra el Barcelona de Hansi Flick, que no dudo en lanzar halagos hacia el delantero del Real Madrid. Su reciente viaje a Arabia hace pensar que el futbolista podría estar listo y recuperado del esguince de rodilla que sufrió en un entrenamiento dirigido por Xabi Alonso a finales de año. Además, el internacional con Francia podría igualar un récord que lidera Cristiano Ronaldo en el conjunto blanco, siendo el tercer jugador en toda la historia de la entidad merengue en anotar en cinco encuentros seguidos ante el equipo azulgrana. El portugués lo hizo seis veces consecutivas, en 2012 y Zamorano cino en 1993. Por ello, un nuevo reto está sobre la mesa del ex del PSG, que podría empezar en el banquillo esta noche y ceder la titularidad a un Gonzalo García que viene lanzado, pese a que no tuvo su día en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, donde llegó a jugar los 90 minutos en las semifinales de la Supercopa de España.

En este sentido, Xabi Alonso podría tener diferentes dudas en el once inicial que comenzará la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. El foco se centra en la defensa, ya que Raúl Asencio y Rüdiger tuvieron que marcharse sustituidos en el minuto 69 del duelo del jueves pasado frente al Atlético de Madrid, haciendo saltar todas las alarmas en el Real Madrid. Además, el hecho de que Huijsen y Alaba, en el banquillo, no jugasen un minuto, podría hacer pensar que no están listos para ser titulares en un duelo de alto calibre como el de esta noche contra el equipo de Hansi Flick, que viene de marcarle cinco goles al Athletic Club.

Manolo González, sobre al titularidad de Mbappé frente al Barcelona

De esta manera, Paco González, director del programa Tiempo de Juego, de la Cadena Cope, fue tajante con la posibilidad de que Mbappé termine siendo infiltrado para evitar tener molestias en una rodilla que ha sufrido un esguince y le ha dejado apartado de los terrenos de juego durante los dos primeros partidos del Real Madrid en 2026: "Para una molestia en la rodilla es una locura que se infiltre. La rodilla es mejor que sientas que está mal, porque sino te puedes hacer un destrozo".