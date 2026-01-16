Jornada 22 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 22 de LaLiga Hypermotion llega cargada de partidos decisivos que pueden cambiar el rumbo de la clasificación en la pelea por el ascenso y la permanencia

La jornada 22 de LaLiga Hypermotion marca un punto de inflexión en la temporada, con varios encuentros que pueden alterar de forma significativa la lucha por el ascenso, los puestos de playoff y la zona baja de la clasificación. Con la segunda vuelta ya en marcha, los equipos comienzan a mostrar su verdadero potencial y cada punto cobra un valor estratégico.

El Castellón sueña en Castalia ante el Leganés

El CD Castellón vive uno de los momentos más ilusionantes de su curso. El ambiente que se respira en el SkyFi Castalia es de ambición y confianza, y este viernes los albinegros reciben al CD Leganés en un choque clave para seguir mirando hacia la parte alta de la tabla. El conjunto dirigido por Pablo Hernández afronta el primer partido de la segunda vuelta con la oportunidad de asaltAR el liderato si logra sumar los tres puntos.

El recuerdo más reciente entre ambos en Segunda División se remonta a la temporada 2020/21, cuando el Castellón sorprendió a los pepineros en un estadio vacío por las restricciones sanitarias. Aquella victoria por 2-0, con goles de Ignasi Miquel en propia puerta y Zlatanovic, sigue muy presente en la memoria del aficionado orellut.

Ceuta y Valladolid, caminos opuestos en el Murube

Otro de los focos de atención estará en el duelo entre la AD Ceuta y el Real Valladolid, que se disputará por primera vez en el Alfonso Murube esta temporada. Ambos conjuntos llegan con dinámicas muy distintas a las que se presuponían a inicio de curso.

En el partido de ida, el Valladolid pasó por encima de un Ceuta nervioso, que acusó su regreso al fútbol profesional tras más de cuatro décadas de ausencia. Sin embargo, desde aquel encuentro el panorama ha cambiado radicalmente. El equipo caballa ha ido creciendo hasta situarse con 32 puntos, mientras que los pucelanos han entrado en una preocupante dinámica que los mantiene muy cerca del descenso.

Almería y Deportivo, duelo directo por el ascenso

El UD Almería – Deportivo de La Coruña se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los andaluces, terceros con 36 puntos, buscan una victoria que les permita acercarse al ascenso directo, mientras que el Dépor necesita romper su racha de cinco partidos sin ganar para no perder comba en la zona de playoff.

El Almería ha mostrado una gran solidez como local, con seis victorias en diez encuentros en su estadio. El Deportivo, por su parte, llega tras una eliminación copera muy ajustada ante el Atlético de Madrid y ha reforzado su plantilla con la llegada de Riki Rodríguez, procedente del Albacete, para dar mayor equilibrio al centro del campo.

El derbi andaluz en El Arcángel promete espectáculo

La jornada se completa con un derbi que apunta a lleno absoluto. El Córdoba CF y el Málaga CF se verán las caras en El Arcángel, donde apenas quedan entradas disponibles. Ambos equipos llegan empatados a 32 puntos, en plena pelea por los puestos de privilegio.

El Córdoba encadena tres victorias consecutivas y atraviesa uno de sus mejores momentos del curso, mientras que el Málaga llega reforzado tras una remontada de carácter ante el Ceuta. El ambiente, el colorido en las gradas y la trascendencia clasificatoria convierten este choque en uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Una jornada clave para definir objetivos

La jornada 22 de LaLiga Hypermotion se presenta cargada de emoción, con enfrentamientos directos que pueden marcar el devenir de la temporada. Ascenso, playoff y permanencia están en juego en un fin de semana que promete fútbol, tensión y grandes historias en la categoría de plata.

Donde ver los partidos de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

Los partidos de la jornada 22 se podrán seguir a través de Movistar+