Racing de Santander, Castellón, Málaga, Leganés, Mirandes... la lista de perjudicados por un parón que vuelve a darle la espalda a LaLiga Hypermotion

Hasta 14 equipos de Segunda división verán como alguno de sus jugadores se pierde entre dos y tres partidos a consecuencia de los compromisos internacionales

Desde este pasado lunes, los diferentes jugadores internacionales de los 22 equipos de LaLiga Hypermotion han ido abandonando las disciplinas de sus conjuntos para ponerse a las órdenes de sus respectivas selecciones. Como suele ser habitual pese a las quejas de entrenadores como Rubi en el Almería y otros miembros de la Segunda división, el fútbol no para en el fútbol de plata. Para más cabreo de los equipos de LaLiga Hypermotion, LaLiga ha programado una jornada intersemanal que se disputará del 31 de marzo al 2 de abril, por lo que habrá equipos que pierdan a sus internacionales hasta en dos encuentros.

Racing de Santander y Castellón se llevan el 'regalito' de la jornada internacional

De los 22 equipos de LaLiga Hypermotion, un total de 14 se tendrán que desprender de alguno de sus jugadores. Pero hay dos equipos que son los más perjudicados por encima del resto. Estos son Racing de Santander y Castellón. En el caso del cuadro dirigido por José Alberto, los santanderinos visitarán la próxima jornada al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio con hasta cinco bajas por compromisos internacionales como son las de Puerta (citado por Colombia), Peio Canales (España sub 21), Jorge Salinas (España sub 19) y Eriksson (Suecia sub 21). A excepción de este último, el resto son piezas claves en el sistema del Racing de Santander.

El Castellón por su parte es el equipo que perderá a sus internacionales por más tiempo. De este modo, Pablo Hernández no podrá contar para los duelos ante Albacete y Almería, siendo además baja este pasado lunes ante la Cultural Leonesa,ni Cipenga ni con Mabil por lo que los orelluts deberán buscar soluciones de urgencia de cara al comienzo de un tramo decisivo de la temporada.

Málaga, Andorra, Leganés y Mirandés, afectados por partida doble

Hay otros equipos como el Castellón que también pierden a dos jugadores pero que en este caso solo se perderían dos partidos. Ahí aparecen el Málaga con las bajas de Adrián Niño (España sub 21) y Aarón Ochoa (Irlanda sub 21), el Andorra con Yako (Hungría) y Minsu (Corea del Sur sub 23), el Leganés que no podrá contar con Cissé (Guinea Ecuatorial) y Saïd, que tras debutar con el primer equipo pepinero, ha sido llamado por Mauritania. Por último un Mirandés más que necesitado de todos sus efectivos, no podrá contar con Ali Houary (Marruecos sub 23) y Niki (Montenegro).

Equipos con un solo internacional fuera de la próxima jornada en Segunda división

Después hay una ristra de hasta ocho equipos que perderán a un solo internacional como son Almería (Dzodic, Serbia sub 21), Cádiz (Diakité, Mali), Las Palmas (Herzog, España sub 21), Real Sociedad B (Ochieng, Kenia), Deportivo de La Coruña (Lucas Noubi, Bélgica sub 21), Córdoba (Requena, España sub 21), Granada (Luca Zidane, Argelia) y el Real Valladolid (Peter Federico, República Dominicana).