Madelman, ex Mister Olympia: "Luis de la Fuente nos recuerda una verdad que mucha gente olvida"

El seleccionador español tiene un físico envidiable a sus 65 años, el cual es analizado por un culturista profesional

José María Mete Bueriberi, conocido como Madelman, es uno de los grandes referentes del culturismo en España. Nacido en Guinea Ecuatorial en 1989 y afincado en España desde los 4 años, ha competido a nivel internacional durante varios años en las categorías Classic Physique y Men's 212 LB. Ahora, Madelman suma millones de seguidores en redes sociales y es una de las voces más autorizadas para hablar de culturismo en nuestro país.

En sus redes no solo comparte su preparación para los distintos campeonatos, también habla de distintos temas relacionados con el mundo del deporte y, más concretamente, el fitness, aunque en más de una ocasión ha mostrado su afición por el fútbol.

En este sentido, hace no mucho publicó un vídeo en el que analizaba el físico de Luis de la Fuente. El seleccionador español tiene un estado de forma envidiable a sus 65 años, de ahí que Madelman haya querido resaltarlo.

"Cuando ves imágenes antiguas y las comparas con las actuales, da la sensación de que hoy transmite una imagen mucho más fuerte, más saludable y con mayor vitalidad. Esto demuestra algo que muchos consideran imposible. Muchos llegan a los 40, 50 o 60 años pensando 'ya es tarde' y que su cuerpo ya no puede cambiar, pero la realidad es otra", comienza diciendo el culturista.

"El cuerpo sigue respondiendo al entrenamiento de fuerza durante toda la vida; cada kilo de masa muscular que se construye es salud, es mejorar tu vida cuando tengas 70 u 80 años. La masa muscular no es un lujo, es un seguro de vida. El peor error es pensar que ya no merece la pena cuidarse", añade.

Madelman concluye su vídeo con un mensaje para las personas que piensen en dar un giro a su vida y pasar a llevar una rutina más saludable. "Cada entrenamiento, cada comida, cada pequeño hábito suma. Imagínate dentro de diez años. Tienes dos opciones: depender cada vez más de los demás o tener fuerza y tener un cuerpo que sigue respondiendo. La transformación de Luis de la Fuente nos recuerda una verdad que mucha gente olvida: nunca es tarde para construir un físico más fuerte", finaliza.

La rutina de Luis de la Fuente

El seleccionador campeón del mundo no esconde que le gusta entrenar y que es muy importante para un estilo de vida saludable. "Para mí el deporte es una forma de vida. Me han educado así y sé que sin deporte no podría vivir... Es mi momento de relax. Hay veces que pienso en el trabajo y otras veces no pienso en nada", ha contado en varias ocasiones.

Eso sí, De la Fuente ha dicho en repetidas ocasiones que la constancia es fundamental. "Lo más importante es tener la disciplina de hacerlo todos los días del año. No fallo nunca", ha asegurado el riojano.

En cuanto a su rutina, Luis de la Fuente tiene una rutina de ejercicios semanal. "Empiezo por pecho, espalda; al día siguiente brazo y lo voy repitiendo", explica el seleccionador.