Marc Cucurella, acusado por Croacia de provocador

Croacia entera está encendida con el comportamiento que tuvo el lateral zurdo español durante el partido. En especial, en la jugada que supuso la expulsión de Ivan Perisic

Slaven Bilic pidió más intensidad tras perder contra España en Sevilla y, tras perder ante Inglaterra por 0-7, los jugadores balcánicos salieron a morder desde el minuto uno y empleándose con excesiva dureza cada vez que perdían el balón.

Y fruto de ello, Ivan Perisic vio su primera amarilla. El combinado croata plantó cara a la campeona del mundo y la tuvo contra las cuerdas durante mucho tiempo. Precisamente Perisic abrió el marcador aprovechando un rechace, pero, posteriormente, se convertiría en el propio verdugo de su selección.

Entró Mikel Merino y empató y, poco después, el extremo derribó por detrás a un Cucurella que se anticipó y, como se las sabe todas, reclamó la segunda amarilla para su adversario. Y el colegiado terminó haciéndole caso al español.

La jugada terminó siendo decisiva porque España se armó de paciencia en esos últimos diez minutos y culminó la remontada con otro gol de Mikel Merino en el 88'. Y aunque desde la jugada de la expulsión Marc se había convertido ya en la diana fácil de los croatas, quienes le silbaron cada vez que recibió el balón, tras el pitido final llegaron las críticas más duras desde el vestuario rival.

Primero fue el seleccionador croata de fútbol, Slaven Bilic, quien se quejó de la actuación arbitral en la expulsión de Ivan Perisic por doble amarilla y de un posible fuera de juego en el segundo gol del español Mikel Merino, al tiempo que elogió la reacción "excepcional" de su equipo después de la goleada ante Inglaterra por 0-7.

"Creo que merecíamos al menos un punto. Obtuvimos lo que pedimos al equipo, es decir, una reacción a lo que sucedió hace unos días, que no fue ni agradable ni fácil de superar. La reacción fue excepcional (...) Estoy muy satisfecho con el rendimiento", apuntó el preparador del combinado balcánico.

Sobre la jugada polémica del partido, fue rotundo: "Cuando miras el VAR y ves lo que hace Cucurrella, se mete ahí, es astuto. ¿Quién no está enfadado con Cucurella si no es de su equipo? Es un gran jugador, le admiro, por lo que hace en su campo y por la historia de su hijo. Defiende a su equipo con todo, pero claro que provoca".

En este sentido, le quitó importancia a lo que pasó con el banquillo de España: "Había tensión, cosas de fútbol. He ido al vestuario a darles la enhorabuena. España es la campeona, pero tiene cositas de provocación. Como la tarjeta roja. Nada más".

Otro de los que acusó al catalán de su exageración en el campo fue el capitán y exmadridista Luka Modric: "¿Sobre qué se supone que debo opinar? Cucurella se coloca en posición... Si no hubieran expulsado a Perisic, sin duda no habríamos perdido. Mejor no digo lo que le dije a Cucurella".

El propio Cucurella comentó así la jugada de la roja a Perisic:"Yo creo que es clara, hay contacto, segunda amarilla y nada que objetar, ellos tienen que defender a su equipo, nos han puesto las cosas muy difíciles pero hay que quedarse con la reacción del partido, quizás hemos empezado dormidos".

La televisión alemana se acuerda de Cucurella

La mayoría en Croacia interpretaron la acción de Cucurella como de "provocador y falto de deportividad". Mientras tanto, Jan Platte, narrador alemán de DAZN, también cargó contra el lateral por su acción con Perisic: "Hay otros futbolistas que habrían reaccionado de forma diferente a Cucurella. Y no me refiero a la caída en sí, sino a su gesto posterior, al exigir inmediatamente una tarjeta. En principio, es un comportamiento totalmente inaceptable. Pero en este caso no le resulta extraño. Ahora, cada vez que Cucurella recibe el balón, le suena como si estuviera jugando en Alemania".