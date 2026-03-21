La CAF despoja a Sadio Mané del premio al MVP de la Copa África 2025 y lo entrega retroactivamente a Brahim Díaz tras polémica final

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha generado una de las decisiones más controvertidas de los últimos años: ha solicitado al delantero Sadio Mané que devuelva el premio al Mejor Jugador del Torneo, otorgándolo retroactivamente al marroquí Brahim Díaz, del Real Madrid.

Revisión histórica del torneo

La polémica se originó en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, donde inicialmente Senegal se impuso a Marruecos por 1-0. Sin embargo, la CAF argumentó que la selección senegalesa incurrió en una "incomparecencia" al retirarse brevemente del campo en protesta por un penal revisado por VAR a favor de Marruecos. Esta decisión provocó que la CAF anulara el título de Senegal y lo otorgara a la selección anfitriona, desatando un conflicto sin precedentes en la historia del torneo.

El organismo africano ha aprovechado esta medida para revisar todos los galardones individuales, incluyendo el MVP del campeonato, que ahora corresponde a Brahim Díaz. Esta decisión ha generado críticas sobre la gestión de la CAF y ha puesto en tela de juicio la transparencia del torneo.

Brahim Díaz, nuevo protagonista

Tras la resolución, Brahim Díaz es oficialmente reconocido como el Jugador más destacado del torneo, reemplazando a Mané. El centrocampista marroquí se convierte así en la nueva figura del campeonato, heredando el reconocimiento que el delantero senegalés había recibido tras la final. Esta determinación también reaviva las tensiones futbolísticas entre Senegal y Marruecos, ya que la decisión altera retroactivamente la narrativa del torneo.

Reacciones y medidas legales

El delantero senegalés habría rechazado devolver el trofeo, argumentando que tanto el premio como la Copa África se encuentran custodiados en una base militar en Senegal. Por su parte, la Federación de Fútbol de Senegal anunció que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la decisión de la CAF y recuperar tanto el título como los galardones individuales.

Impacto en apuestas y sector deportivo

La decisión de la CAF también ha generado un escenario inusitado para las casas de apuestas. Mientras que los pagos iniciales a quienes apostaron por Senegal ya se realizaron, la resolución oficial a favor de Marruecos podría abrir disputas sobre los resultados y liquidaciones. Expertos del sector señalan que este tipo de cambios tardíos son prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol africano.

Resumen del partido y controversia

Durante el juego, Senegal venció 1-0 a Marruecos, con Pape Gueye anotando el gol decisivo en la prórroga. Sin embargo, la retirada momentánea del equipo senegalés en protesta por el penal permitió que la CAF dictaminara una victoria de 3-0 a favor de Marruecos. Esta reinterpretación del resultado oficial ha cambiado tanto la historia del torneo como la valoración de los jugadores, dejando al MVP original, Mané, fuera del reconocimiento y entregando el trofeo a Brahim Díaz.