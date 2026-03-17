La FIFA inspecciona La Cartuja con el Mundial a la vista

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la llegada de la Delegación FIFA para inspeccionar el Estadio de La Cartuja de cara a la cita mundialística que tendrá lugar el próximo año 2030

Sevilla, poco a poco, ya se prepara para una de las citas más importantes del panorama futbolístico, como es ese Mundial 2030. A pesar de que aún no se haya disputado la edición anterior a la misma -ya que se jugará este verano en EE.UU, México y Canadá- poco a poco todo va cogiendo forma para que España albergue el Mundial de Fútbol, que también contará con Portugal y Marruecos como sedes del evento. En este caso, será el Estadio de La Cartuja el encargado de acoger los partidos de esta cita en la capital hispalense, por lo que se va preparando todo para eso.

En estos últimos días, se están sucediendo distintas inspecciones en los distintos estadios que están previstos que acojan partidos del Mundial. Sin ir más lejos, este pasado lunes la delegación FIFA estuvo presente en el Estadio de Gran Canaria, que es la única sede presente en el archipiélago canario. Un hecho importante para ir revisando que todo vaya funcionando de cara a esta cita de vital importancia para el panorama futbolístico. También es importante para conocer el estado de los diferentes lugares de celebración, de hecho, hace pocos días A Coruña se acabó cayendo de esta carrera, plantándose como alternativas tanto Vigo como Valencia.

En Andalucía, la única sede que se vislumbra para esta cita es el Estadio de La Cartuja, tras haberse caído el Estadio de La Rosaleda de esta posibilidad. En el mediodía de este martes, ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la llegada de la delegación FIFA junto a una importante representación institucional. Varios fueron los presentes, como el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi. Esta visita estaba prevista dentro de esa gira para controlar las sedes de esta cita, teniendo lugar la revisión de la ciudad sevillana en el día de hoy.

El Estadio de La Cartuja, de esta manera, sigue mostrando su increíble fuerza a la hora de acoger eventos de alto nivel. Aparte de los distintos conciertos y eventos que suele celebrar, ya se ha convertido en una sede de excepción para citas de gran nivel. El pasado mes de noviembre, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció que la final de la Copa del Rey se mantendrá en Sevilla hasta el año 2028, por lo que la Federación sigue manteniendo su apuesta por un estadio que vive una segunda juventud.