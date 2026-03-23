Idrissa Gueye rebaja la tensión: "Recogería las medallas y se las daría a Marruecos"

Idrissa Gueye sorprende con un mensaje conciliador al ofrecer devolver las medallas en plena polémica entre Senegal y Marruecos

El capitán de la selección de Senegal, Idrissa Gueye, ha sorprendido con una propuesta conciliadora en medio de la polémica generada tras la final de la Copa África. El futbolista aseguró que estaría dispuesto a devolver las medallas obtenidas si ese gesto ayuda a reducir el conflicto con Marruecos.

Una decisión de la CAF que desató el conflicto

El origen de la controversia se encuentra en la resolución de la Confederación Africana de Fútbol, que decidió sancionar a Senegal con la derrota por incomparecencia en la final. El organismo consideró que la protesta de los jugadores, que abandonaron el terreno de juego tras una decisión arbitral polémica, justificaba otorgar el triunfo al combinado marroquí.

Este fallo cambió por completo el desenlace de un partido que, sobre el césped, había terminado con victoria senegalesa tras la prórroga.

Un mensaje de calma en medio de la polémica

Frente al clima de tensión, Gueye optó por un discurso conciliador. El centrocampista, actualmente en el Everton, explicó que su intención es priorizar la paz entre ambos países, incluso si eso implica renunciar simbólicamente a las medallas.

Además, el capitán reconoció que, en su opinión personal, no habría recurrido la decisión si de él dependiera, una postura que contrasta con la firme intención de la federación senegalesa de seguir adelante con el proceso legal.

Defensa del mérito deportivo

A pesar de su propuesta, Gueye no renunció a defender el rendimiento de su equipo. El jugador fue claro al señalar que, desde su punto de vista, Senegal hizo lo necesario para ganar el partido dentro del campo.

La final, disputada en Rabat, estuvo marcada por decisiones arbitrales muy discutidas, entre ellas un penalti a favor de Marruecos que provocó la reacción de los jugadores senegaleses. Tras reanudarse el encuentro, el duelo se decidió en la prórroga, donde Senegal logró imponerse antes de la posterior resolución administrativa.

Un caso sin precedentes en el fútbol africano

La decisión de la CAF ha generado un debate sin precedentes en el continente. No es habitual que un título se resuelva en los despachos después de haberse decidido en el terreno de juego, lo que ha provocado críticas y división de opiniones.

Mientras tanto, algunos jugadores senegaleses han reiterado públicamente que se consideran los verdaderos campeones, aumentando la controversia en torno a este caso.

El conflicto sigue abierto

Lejos de cerrarse, la situación podría prolongarse en el tiempo. La federación de Senegal ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con la intención de revertir la decisión.

En este contexto, el gesto planteado por Gueye busca rebajar la tensión en un escenario cada vez más complejo. Su mensaje pone el foco en la convivencia y el respeto, sin dejar de lado la defensa del mérito deportivo de su selección.