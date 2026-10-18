Robinho, ex de Real Madrid, Manchester City, Milan y actualmente en prisión, ve a su hijo debutar en Europa

Robinho Júnior o Robson de Souza Júnior, debutó este pasado sábado en la Serie A con el Génova después de ingresar al terreno de juego en el minuto 83

Robinho maravilló al mundo del fútbol en España cuando en 2005, un joven brasileño, saltaba al campo del Cádiz y con varios de sus 'trucos' hacía presagiar una carrera exitosa como jugador del Real Madrid. Tres temporadas después, Robinho dejaba el Real Madrid con más sombras que luces y lo hacía para fichar por el Manchester City.

En Inglaterra tampoco duró mucho y puso rumbo de regreso al Santos, donde había maravillado en su Brasil natal. Ahí empezaron unos años en los que Robinho tuvo algunas experiencias en el fútbol turco y también en la Serie A defendiendo los colores del Milan.

En 2020 Robinho se retiró y desde 2024 está en prisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil lo condenase a 9 años de prisión por la participación en una violación en grupo cometida en Milan en 2013. Ahora Robinho habrá recibido la noticia en Brasil de que su hijo de 18 años, Robinho Júnior, ha debutado en la Serie A con el Génova.

El hijo de Robinho debuta en Europa con el Génova

Robinho Júnior o tal y como reza su nombre de pila, Robson de Souza Júnior, jugó este pasado sábado sus primeros minutos en la Serie A. El hijo de Robinho llegó al Génova este pasado verano después de que los italianos y el Santos llegasen a un acuerdo para la cesión del brasileño que cumplirá 19 años el próximo mes de diciembre. Robinho Júnior había jugado con el filial del Génova el torneo Primavera y sus buenas actuaciones, con tres goles en sus tres primeras apariciones, le han valido el debut en la Serie A italiana.

Robinho Júnior sustituyó en el 83 a Junior Messias después de que De Rossi le premiase con su debut en la Serie A. En un principio, Robinho Júnior estaba destinado a jugar en el juvenil del Génova pero las buenas actuaciones en el filial italiano le han otorgado la oportunidad de debutar pocos meses después de llegar, en la Serie A.

En el Primavera, dirigido por Domenico Criscito, el brasileño marcó dos goles frente al Atalanta el pasado septiembre y otro contra el Juventus el 11 de octubre, además de participar decisivamente en la victoria por 1-3 frente al conjunto turinés. Su velocidad, su capacidad para el regate y su habilidad con la pierna izquierda despertaron expectativas sobre su futuro.

El precio del fichaje del hijo de Robinho

Robinho Júnior tiene una opción de compra por parte del Génova que asciende a 8 millones de euros. Esta cantidad podría considerarse barata si el hijo de Robinho sigue destacando tal y como lo ha hecho en el filia del Génova. Nacido el 17 de diciembre de 2007 en Santos, Robinho Júnior también dio sus primeros pasos profesionales en el equipo brasileño, con el que debutó en julio de 2025 frente al Flamengo. Su llegada al fútbol italiano supone una nueva etapa en una trayectoria inevitablemente marcada por las comparaciones con su padre. Con el número 21 a la espalda, Robinho Júnior tratará de forjar su propia carrera al margen de un apellido de mucho peso.