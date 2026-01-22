La Roma acelera por Yannick Carrasco y abre negociaciones con Al-Shabab

La Roma entra de lleno en el fichaje de Yannick Carrasco como refuerzo de calidad para su banda izquierda en un mercado invernal marcado por la ambición

La AS Roma continúa muy activa en el mercado de invierno y no se conforma con los refuerzos ya cerrados en ataque. Tras incorporar a Donyell Malen y Robinio Vaz, la dirección deportiva del conjunto capitalino sigue explorando nuevas alternativas para potenciar las bandas ofensivas. En este contexto, el nombre de Yannick Carrasco ha ganado fuerza en las últimas horas como posible incorporación para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

Primeros contactos con Al-Shabab

Según distintas informaciones procedentes de Italia, la Roma ya habría iniciado conversaciones formales con el Al-Shabab saudí para estudiar la viabilidad del fichaje del extremo belga. La entidad giallorossa habría trasladado una propuesta verbal basada en una cesión con opción de compra, fórmula habitual cuando se trata de operaciones complejas desde el punto de vista económico.

El futbolista, que actualmente milita en la Saudi Pro League, estaría abierto a cambiar de aires y regresar al fútbol europeo tras su experiencia en Oriente Medio.

El deseo de Carrasco: volver a competir en Europa

A sus 32 años, Carrasco considera que todavía tiene mucho que ofrecer en una liga de primer nivel. Su principal motivación pasa por volver a competir en un entorno más exigente, con el objetivo de mantener opciones de disputar el próximo Mundial. El belga ya ha demostrado en el pasado su capacidad para rendir al máximo nivel, especialmente durante sus etapas en el Atlético de Madrid.

En el conjunto rojiblanco dejó cifras destacadas: 47 goles y 45 asistencias en más de 260 partidos, además de ser protagonista en citas históricas como la final de la Champions League de Milán.

El gran obstáculo: el salario

El principal escollo para cerrar la operación es, sin duda, el elevado salario del jugador. Carrasco percibe actualmente cerca de 13 millones de euros brutos anuales, una cifra totalmente fuera del alcance de la estructura salarial de la Roma. Para que el acuerdo avance, sería imprescindible una reducción significativa del sueldo o que el club saudí asuma parte del mismo.

Este aspecto está siendo analizado con cautela por todas las partes implicadas, ya que la Roma no quiere comprometer su equilibrio financiero.

Competencia en Italia y postura del Al-Shabab

El interés por Carrasco no es exclusivo del conjunto romano. El Nápoles también sigue de cerca la situación del belga, a la espera de que se abra una ventana de oportunidad. Sin embargo, desde Al-Shabab no parecen dispuestos a facilitar su salida, ya que el extremo es una de las piezas clave del equipo.

No en vano, Carrasco es actualmente el máximo goleador y asistente del club, liderando el apartado ofensivo junto a otros nombres destacados del plantel.

La Roma no se rinde

Pese a la complejidad del escenario, en el Stadio Olimpico mantienen el optimismo. Consideran que la experiencia, el desequilibrio y la calidad de Yannick Carrasco encajarían perfectamente en el proyecto deportivo de Gasperini. Las próximas semanas serán decisivas para saber si la Roma logra desbloquear una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más destacados del mercado invernal.