De la emotividad a la urgencia más absoluta

Los de Almeyda, que encadenan tres derrotas en otros tantos partidos oficiales y vienen de ceder en casa ante el colista, repiten con la obligación de despertar y calcar el resultado del año pasado en el adiós de su capitán

El RC Celta de Vigo, que el próximo lunes 12 de enero a partir de las 21:00 horas visitará el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el duelo que cerrará la decimonovena jornada de LaLiga, ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas al campo del Sevilla FC, al que distanciaría en nueve puntos en caso de lograr su segundo triunfo en este 2026, tras arrancar el año con una goleada ante el Valencia CF en Balaídos (4-1). Separados ahora mismo por seis unidades en la clasificación de Primera división, ambos equipos disputan un duelo directo por engancharse a la pelea por un billete para Europa, de mayor trascendencia para los locales, que han caído a la undécima plaza tras ganar únicamente uno de sus últimos cinco partidos del campeonato regular, cayendo en el último ante el colista Levante UD por 0-3. Esa mala dinámica contrasta con el prometedor momento de forma por el que atraviesa el conjunto gallego, que viaja a la capital andaluza después de sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego, rememora Efe.

El último triunfo celeste en 'La Bombonera' de Nervión se dio el 17 de marzo de 2024, en el partido que supuso el debut de Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez. Pese a empezar perdiendo, después de que el marroquí Youssef En-Nesyri adelantase al Sevilla FC en el minuto 18, los goles de Carles Pérez y Jorgen Strand Larsen permitieron al celtismo celebrar el primer triunfo con su actual técnico en el banquillo. Con esa victoria, el RC Celta rompió una racha de dos empates consecutivos en el estadio blanquirrojo. En el curso 2021/2022, Franco Cervi y Iago Aspas adelantaron al equipo dirigido entonces por Eduardo 'Chacho' Coudet, al que se le esfumó el triunfo en tres minutos con los goles de Alejandro 'Papu' Gómez y Óliver Torres entre el 71 y el 74. La temporada siguiente, no obstante, fueron los celestes los que rescataron un punto gracias a dos goles de Miguel Rodríguez y Gonçalo Paciencia en los minutos 89 y 93, respectivamente. El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán se produjo el 14 de diciembre de 2024. Entonces, un solitario tanto del canterano Manu Bueno dio los tres puntos al cuadro anfitrión.

Un enfrentamiento tan histórico como parejo

El Sevilla FC y el RC Celta se han enfrentado hasta la fecha 120 veces en competición oficial, con 53 triunfos nervionenses, 22 empates y 45 victorias celestes. Si, considerando estrictamente los choques con los blanquirrojos como locales, aparecen seis sonrisas sevillistas en las diez comparecencias más recientes, los números sin atender a la sede son mucho más parejos. No en vano, los andaluces han perdido dos de los últimos tres cruces y solamente han vencido en uno de siete. El primero de esta serie fue un 2-1 en 1929 en la fase de ascenso a Primera en territorio nervionense. El más reciente, un 3-2 en Balaídos.