Inmovilismo en el Sevilla que reafirma su decisión con García Plaza hasta la visita de la Real Sociedad

La postura oficial de no destituir ya al técnico se ve refrendada, como ha podido saber ESTADIO, por la ausencia de contactos con los posibles sustitutos con pasado sevillista

Como ya apuntaba ayer este medio por las comunicaciones externas e internas por parte del club, la planta noble sevillista ha decidido mantener en su puesto a Luis García Plaza a pesar de las especulaciones sobre su posible destitución si el equipo caía ante Osasuna.

Lo cierto es que en el club consideran que no se ha producido la reacción esperada con el madrileño y no están satisfecho con su puesta en escena, si bien se ha apostado por su continuidad de cara al partido contra la Real Sociedad en casa después de tres partidos fuera y solo uno como local.

Lo cierto es que, más allá de los rumores, en la entidad nervionense no se han planteado con determinación el despido del preparador para darle la oportunidad de revertir la situación en la visita donostiarra. Si no hay resurrección, se abrirá un nuevo escenario en el que podría pasar de todo, incluido la decisión drástica de buscar una solución desesperada con un nuevo entrenador que conozca la casa para intentar el milagro.

Sin movimientos en concreto para encontrar un sustituto a García Plaza

Pero lo que ocurra a partir de entonces, entra dentro de contexto de la elucubración, pues ahora mismo la realidad es que se apuesta por mantener a García Plaza y, como reflejo de ello, no ha habido actividad real por parte del club en la búsqueda de una alternativa.

Así, según ha podido saber ESTADIO, no se han producido contactos con ninguno de los nombres que habían empezado a aparecer, todos ellos conocedores de los entresijos del club por su pasado como sevillista.

Entre las vías que se barruntan aparecía Luis García Tevenet, exfutbolista nervionense y que dirigió al filial en la 17/18, si bien desde el entorno del hispalense se asegura que no ha habido acercamientos ni interés concretado para que asuma el mando del barco blanquirrojo.

Todos los focos están puestos en preparar sin injerencias el partido del lunes

Tampoco lo has habido a día de hoy con otras opciones como la cacareada de Manolo Jiménez por diversas razones, entre ellas, que se ha decidido que García Plaza se siente nuevamente en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que hasta ahora solo ha podido hacer contra el Atlético de Madrid.

De hecho, al técnico no se le ha comunicado por vía interna que su puesto corra peligro ni se le ha dado un toque de atención, pues ahora mismo todos los focos están centrados en poder preparar a tope el partido del próximo lunes contra los donostiarras, completamente vital para mantener viva la esperanza de no bajar a la Categoría de Plata del fútbol español.

Evidentemente, en fútbol y más en la situación nervionense, todo puede cambiar en un segundo pese a que se apunte a lo contrario, pero a esta hora de este martes el Sevilla no se ha movido activamente para encontrar un sustituto para García Plaza, al menos en el caladero de entrenadores 'locales' y que conozcan la casa.