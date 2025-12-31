Jordán y Caparrós, protagonistas de la ventaja significativa del Sevilla contra el Levante

Los nervionenses solo han perdido en una de 16 visitas de los granotas a Nervión, con cuatro empates y once triunfos, y fue con el utrerano como verdugo, mientras que el catalán sobrevive desde la última goleada

Almeyda ya ha señalado en varias ocasiones que ya afrontan todos los partidos como verdaderas finales, pero este cariz toma especial relevancia en el primer choque del año contra el Levante, que visita el Ramón Sánchez-Pizjuán el domingo 4 de enero como colista de la clasificación y sin ganar desde hace tres meses, más concretamente desde el 4 de octubre.

Los de Almeyda están obligados a repetir lo conseguido contra el Oviedo para mantener la distancia en el apartado moral y clasificatorio con la zona de descenso e impulsar nuevamente el proyecto del argentino.

Para ello, el Sevilla parte con una ventaja para nada baladí ante los granotas, porque aunque los estadísticas nunca resultan definitivas, sí que marcan los márgenes de una realidad trascendente, porque, evidentemente, si un equipo cae casi siempre que visita un estadio independientemente de los mimbres con los que compita, será por algo.

Caparrós, verdugo sevillista en el único triunfo granota en Nervión

Y es que los nervionenses tienen cogida la medida al Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán tal y como reflejan los datos, pues tan solo ha caído una vez en casa contra los valencianos en un total de 16 visitas, lo que resulta muy significativo. Ventaja nervionense con dos llamativos protagonistas: Joaquín Caparrós y Joan Jordán.

De hecho, para encontrar la última alegría del Levante a Nervión hay que remontarse a la temporada 13/14, cuando curiosamente estaba dirigido por el utrerano y se impuso por 2-3 gracias a los goles de Barral, Vyntra y Simao. Ocurrió en la jornada 21 de una campaña que terminaría título europeo para los nervionenses

El resto de desplazamientos se saldó con cuatro empates y once victorias para los sevillistas, que han llegado a golear al rival en varias ocasiones, sobre todo en 2019, al imponerse por 5-0.

Jordán, único superviviente del último Sevilla-Levante

Además, en la última visita del Levante a la Bombonera blanquirroja, en octubre de 2021, los dos equipos protagonizaron un festival anotador al terminar el choque con triunfo local por 5-3.

De aquel encuentro todavía queda un superviviente en la plantilla nervionense y se trata de Joan Jordán, que aquel día partió en el banquillo para después entrar en el terreno de juego en lugar de Thomas Delaney.

Este fue el once del Sevilla en dicha cita del campeonato liguero: Dmitrovic, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Óscar Rodríguez), Fernando, Delaney, (Jordán), Suso (Ocampos), Óliver Torres (Marcos Acuña) Munir (Lamela) y Rafa Mir.

Además del catalán, todavía sigue vinculado al Sevilla Rafa Mir, aunque milita cedido en el Elche.