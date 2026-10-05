Juan Díaz, ex del Sevilla, da el salto a un club con opciones de ser campeón tras su exitosa etapa en Moscú

El entrenador lebrijano, con una larga trayectoria en Nervión, ha elegido para continuar con su carrera al Vitebsk bielorruso, equipo aspirante a levantar el titulo y con un estreno durísimo

El entrenador sevillano Juan Díaz, Juanito, que trabajó durante 14 años en las estructuras del Sevilla en diversos cargos y dejó una profunda huella, comienza una nueva aventura en su andadura como primer entrenador después de haberse coronado en Rusia.

Así las cosas, el míster sevillano hizo historia en el Rodina de Moscú, pues tomó las riendas con el equipo en la decimotercera posición de la segunda rusa y logró el ascenso como campeón de la categoría, lo que lo situó como un técnico codiciado en dicha latitudes del fútbol.

Juanito apuesta por el fútbol bielorruso tras triunfar en Rusia

En este sentido, le llovieron las ofertas y no solo desde destinos exóticos, si bien finalmente se ha decantado por el ML Vitebsk, uno de los equipos más importantes de Bielorrusia, con el objetivo de seguir creciendo en el panorama internacional tras dar la campanada en Rusia con su éxito en el Rodina.

Así las cosas, su nuevo club marcha segundo en la Vysheyshaya Liga tras la disputa de 22 jornadas a un solo punto del líder, por lo que Juanito aspira a conseguir un título en la máxima categoría.

Estreno a lo grande con la posibilidad de asaltar el liderato

Lo cierto es que su estreno será a lo grande, ya que el próximo domingo, arranca su nueva etapa contra el Isloch, primer clasificado a día de hoy en Bielorrusia, por lo que podría empezar con un salto al liderato.

Juan Díaz charló con ESTADIO Deportivo cuando se encumbró en Rusia y describió como fue su primera experiencia fuera de casa, en un equipo al que llevó a la elite rusa con los recursos justos.

Muy contento por su primera experiencia como técnico

"La verdad que ha sido una experiencia increíble y arriesgada también por la decisión de venir aquí, como estaba todo esto. Y, realmente, era mi primera experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional. Ya lo había hecho durante muchos años en la cantera del Sevilla FC, llegando hasta el Sevilla C", indicó Juanito, que luego dio el salto al primer equipo.

"Después, me convertí en un asistente en el primer equipo, afortunadamente, porque el club me dio esa oportunidad, de la mano de Mendilibar. El pasado verano, ya decidí salir porque tenía ganas de ser lo que siempre había sido, que era primer entrenador, al menos intentarlo. Y bueno, como tú bien dices, no ha podido salir mejor esta primera aventura. Y estamos, bueno, súper contentos"·, explicó en este medio Juanito, que está muy ilusionado con este nuevo proyecto.