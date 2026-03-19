Kike Salas continúa trabajando con las miras puestas en el Valencia

El canterano de Morón de la Frontera sigue ejercitándose con total normalidad y apunta a estar en el duelo frente al Getafe; todo ello en un entreno que ha vuelto a contar con la presencia de Vlachodimos

El Sevilla FC ya se prepara para el duelo frente al Valencia CF, un partido que puede marcar gran parte de las aspiraciones de la temporada del equipo hispalense. Cuando se habla de esta clase de partidos, son muchos los recuerdos que salen, ya que ambas entidades han protagonizado grandes años en esa lucha por los puestos altos de la clasificación. Estos encuentros siempre han solido ser muy calientes, con dos aficiones que sabían de la entidad del rival al que se estaban midiendo. Ahora, la situación es muy distinta, y ambos pelean por no asomarse a los puestos de descenso de la clasificación.

Esta semana, las principales noticias han estado tanto en Vlachodimos como Kike Salas. En el caso del defensa, el de Morón de la Frontera sufrió un golpe que le hizo perderse esta última jornada frente al FC Barcelona, aunque el central ya regresó con el grupo y apunta a estar disponible para el Valencia CF. Algo similar pasa con el meta heleno, que se perdió la primera sesión de la semana por unas molestias y estuvo trabajando al margen del grupo, aunque ya volvió el pasado miércoles a la normalidad, por lo que apunta a la titularidad de nuevo el próximo sábado.

En el día de hoy, ambos nombres han estado presentes en la sesión de entrenamiento, por lo que tranquilidad en el sevillismo al respecto. Ninguna ausencia reseñable hace encender las alarmas, estando fuera únicamente Peque y Marcao. Uno de los canteranos que ha estado presente en el entreno ha sido Rafa Romero, el portero jerezano que ha completado el trío de la portería. También tanto Manu Bueno como Miguel Sierra, aunque estos ya son habituales con el equipo de Matías Almeyda. Todo ello en un día especial, como es el del "Día del Padre", aprovechando un pequeño momento para aplaudir por esta fecha.

Con todo esto, ya se prepara el equipo nervionense para la importante cita del próximo sábado. Dentro de la afición, existe la ambición de poder despojarse de una vez por todas del sufrimiento habitual de estos años, donde la permanencia ha sido casi un tesoro soñado. Desde el duelo frente al Getafe CF, ya son tres jornadas sin ganar, aunque han servido para quitarse de encima a grandes rivales como el Real Betis o el FC Barcelona. Ahora viene un pequeño respiro, y el jugador número doce sabe que tiene que hacer de todo para conseguir el objetivo lo más pronto posible.