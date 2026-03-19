Mateu Lahoz reaviva la polémica del penalti pitado al Sevilla contra el Barça: "Era menos"

El excolegiado, durante la retransmisión del Barça-Newcastle, reabrió heridas al comparar el penalti señalado de Sow a Cancelo tres días antes y el no pitado ayer del portugués a Elanga

La goleada del Barça por 7-2 al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League reavivó, curiosamente, la polémica generada tres días antes en el Camp Nou por los penaltis pitados contra el Sevilla en la derrota por 5-2.

Cabe recordar que el choque se resolvió muy pronto por dos penas máximas señaladas por Martínez Munuera, la primera por derribo de Sow a Cancelo en la frontal del área y la segunda por golpear el balón en el brazo extendido sobre el césped de Carmona.

Y es que en la cita de Champions se produjo una acción similar a la del primer penalti, también con Cancelo como protagonista, pero en este caso como infractor al derribar en el área al futbolista del Newcastle Elanga.

Mateu Lahoz desentierra el penalti pitado de Sow en la goleada europea del Barça

El lance se produjo en la recta final de la primera parte cuando cayó al cruzarse con Cancelo y el árbitro acudió al monitor para tomar una decisión, determinando finalmente que no había nada.

Resolución que el excolegiado Mateu Lahoz, durante la retransmisión en Movistar, aplaudió al considerar que "el contacto es insuficiente", si bien recordó de inmediato lo sucedido en el partido del domingo entre el Barça y el Sevilla, en la que en una jugada parecida el árbitro pitó penalti sin que el VAR le avisara para revisarla.

De hecho, consideró menos punible el penalti no pitado ayer a los azulgranas que el señalado en contra de los intereses del Sevilla. "Lo que es la vida. A Cancelo le pitaron el otro día uno ante el Sevilla que era menos y ahora se ha librado en Champions League", señaló con contundencia el excolegiado, que estableció una comparativa entre ambas acciones.

"Cancelo dio un paso más el otro día y eso me crea la duda", indicó Mateu Lahoz, cuyo comentario ha reactivado la polémica y propiciado que los sevillistas le respondan que la diferencia es que en una ocasión el penalti es a favor del Barça en contra del Sevilla y el otro en su contra.

El CTA respalda Martínez Munuera en el penalti de Carmona

En referencia al segundo penalti, el CTA, por medio de su programa Tiempo de revisión, respaldó la decisión tomada por Martínez Munuera de señalar los once metros por manos de Carmona, al considerar que “golpea el balón con el brazo totalmente estirado y en una posición antinatural”, por lo que “ocupa un espacio que no le corresponde y, por lo tanto, es punible”. "La decisión final se ajusta a las reglas del juego”, sentenció.