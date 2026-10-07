Luis García Plaza regresa al trabajo en el Sevilla con varias ausencias a la espera de internacionales

Hasta tres fueron los jugadores que se marcharon tras la charla de Luis García Plaza en el regreso al trabajo en el final del largo parón de selecciones, que ya tiene al Levante UD como objetivo para este próximo lunes

La merecida -pero sufrida- victoria de la Selección Española frente a Croacia puso el punto y final a un parón de selecciones que parece haber venido para quedarse. Tres semanas en las que, a pesar de la visita de los de Luis de la Fuente a Sevilla, ha faltado esa emoción que tanto caracteriza a la ciudad de Sevilla. Y más cuando se habla desde el lado sevillista, ya que muchos siguen frotándose los ojos al ver a los de Luis García Plaza firmar un buen inicio de año, que no es poco pedir.

La pasada derrota frente al FC Barcelona no sirvió para empañar una racha en la que únicamente conoció la derrota frente al Atlético de Madrid y se dejó dos puntos frente al Espanyol. En el resto de enfrentamientos, todos los iba conociendo por victorias, por todo esto puede ser el resultado de que algo puede estar yendo distinto en Nervión, un mensaje que gusta (y no) escuchar. Este deporte, si por algo se caracteriza, es por lo caprichoso que es. Tres partidos pueden sumir a un equipo en una racha decepcionante, pero el sevillismo confía en que esta plantilla sea capaz de superar esos baches y conseguir pronto la tan ansiada tranquilidad.

Y, ¿qué mejor que poder hacerlo comenzando, de nuevo, con victoria? El próximo lunes 12 de octubre, a las 21:00, el conjunto sevillista tendrá que viajar al Ciutat de València para medirse al Levante. En la ciudad de Sevilla ya saben lo que es caer de forma estrepitosa en esa casa, ya que la única derrota verdiblanca fue por cinco goles a dos al final del mes de agosto. Un buen ejemplo para ver la realidad del encuentro y la dificultad del mismo. A partir de este miércoles, el equipo ya ha empezado a preparar este encuentro.

Tras descansar lunes y martes, los de Luis García Plaza ya han vuelto al césped para preparar el encuentro frente al equipo de Luis Castro. Como principales noticias, tras la charla impartida por el técnico madrileño, hasta tres han sido los jugadores que se han marchado dentro de las instalaciones sevillistas para seguir trabajando en sus recuperaciones. Marcao, Stassin e Iker Muñoz fueron los que marcharon, por lo que no han podido formar parte del trabajo. Cabe recordar que el brasileño cayó lesionado en el Trofeo Antonio Puerta, comunicando el club que tenía una "lesión recto anterior del cuádriceps derecho", por lo que se está a la espera de evolución con él.

El delantero belga ya se perdió el partido frente al FC Barcelona y, en este comienzo de semana, todavía no se le ha visto con sus compañeros. Habrá que estar pendientes si en estos próximos días puede empezar a formar parte de las órdenes de trabajo de Luis García Plaza. Los que siguen entrenando con el grupo son Kike Salas y Rubén Vargas. El central de Morón de la Frontera ya se perdió el anterior encuentro, y estuvo siguiendo un plan para poder estar en la vuelta tras el parón. Todo hace indicar que lo hará sin problemas. El suizo, por su parte, estaba haciendo esta mini pretemporada durante estas semanas de parón; por lo que la comparecencia del míster será clave para saber su situación tras estos días de trabajo.

Los que siguen estando fuera, por el parón de selecciones, son: Robbie Ure y Gabriel Suazo. Tanto Kochorashvili, Sangante, Fran González como Vlachodimos ya se encuentran con el grupo con normalidad.