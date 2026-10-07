En Nervión se ponen las pilas para combatir una lacra que afecta en lo anímico y lo económico

El club blanquirrojo implementará de forma inmediata una tecnología basada en la Inteligencia Artificial Explicable que ha desarrollado la UCAM para anticipar factores de riesgo y ayudar a los cuerpos médico y técnico a tomar decisiones en la compleja y ardua tarea de la prevención de lesiones

El Sevilla FC y la 'spin-off' de la Universidad Católica de Murcia denominada InjuryPRO - XAI Solutions' han alcanzado un acuerdo de colaboración para que la entidad blanquirroja implemente esta herramienta basada en la Inteligencia Artifical Explicable en pos de uno de las grandes retos del fútbol profesional: la prevención de lesiones. Una alianza de la que se beneficiarán ambas partes: de un lado, el club apuesta por la innovación para combatir una lacra que cuesta sufrimiento y dinero (que se lo digan a Marcao Teixeira o al ya desvinculado Tanguy Nianzou), mientras que la UCAM e IPS se aseguran un entorno profesional de primer nivel para avanzar en la validación y adaptación de la aplicación.

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InjuryPRO utiliza la XAI para identificar patrones asociados al riesgo de lesión, con una alta capacidad predictiva, y aportar al staff información útil para anticiparse en la toma de decisiones. El reto es también económico: las lesiones pueden generar un impacto de hasta 180 millones de euros por temporada en LaLiga. El pacto conecta dos ámbitos cada vez más próximos: la investigación científica y la capacidad de las entidades deportivas de generar grandes volúmenes de datos sobre sus jugadores. De esta forma, la citada herramienta se aplica en el entorno de rendimiento del club y convertirá su información en conocimiento aún más útil.

La compañía nace de la investigación desarrollada en el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM (CIARD-UCAM), dirigido por el catedrático en Ciencias del Deporte Pedro Emilio Alcaraz, y de la colaboración tecnológica con AyGLOO, especializada en inteligencia artificial. Su plataforma integra información procedente de sensores GPS, cargas de entrenamiento, historial de lesiones, percepción subjetiva del esfuerzo, indicadores de bienestar, fuerza y otros biomarcadores para identificar patrones relacionados con un aumento del riesgo de lesión. Los resultados piloto sitúan su capacidad predictiva por encima del 90%.

"Su mejora principal está, sin embargo, en que no se limita a generar una alerta, sino que InjuryPRO emplea Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para mostrar qué factores están influyendo en cada predicción y analizar cómo determinados cambios podrían modificar el riesgo estimado. El objetivo no es sustituir el criterio de médicos, jefes de rendimiento, preparadores físicos o entrenadores, sino proporcionarles una nueva capa de información para decidir: el modelo informa, el staff decide", sentencia en su comunicado la propia impulsora del acuerdo, la Universidad Católica de Murcia.

El impacto millonario como clave

La dimensión económica de las lesiones está ampliamente documentada en el fútbol profesional. En España, un estudio realizado sobre los 20 conjuntos de Primera división durante la temporada 18/19 contabilizó 270 lesiones musculares de miembro inferior y 964 partidos perdidos, estimando un coste salarial medio de 365.811 euros mensuales por club. El mismo trabajo puso de manifiesto la dimensión competitiva del problema, al relacionar una mayor disponibilidad de jugadores y una menor carga de lesiones con mejores resultados deportivos. Otras estimaciones reflejan que el coste de todas las lesiones puede alcanzar los 265 millones de euros por temporada en la Premier League y los 180 millones en LaLiga, con un impacto aproximado de 9 millones de euros por club en la competición española.

Una sinergia bienvenida en Nervión

En este sentido, José María Cruz Gallardo, responsable de Innovación Deportiva del Sevilla FC, destaca la importancia de establecer alianzas para mantener un proceso constante de mejora: "Siempre hemos tenido claro, desde el área de Innovación y desde la estructura de dirección del club, que tenemos que apoyarnos en otras empresas y en universidades, que son los centros de conocimiento, para seguir en un proceso de actualización permanente de todos los avances que nos puedan ayudar a ir creciendo. En este caso confluye todo; y la universidad tiene nombre y apellidos, que es la UCAM, con la que desarrollamos muchísimos proyectos muy exitosos y que tiene un prestigio internacional, específicamente, en todas las ramas del deporte".