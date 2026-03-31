La IA trae al siglo XXI a los héroes del Sevilla FC campeón de LaLiga en el 80 aniversario de un día irrepetible

El club nervionense rememora el 31 de marzo de 1946, en el que el Sevilla se proclamó campeón tras empatar en casa de un Barcelona que necesitaba ganar para llevarse el trofeo, y usa la Inteligencia Artificial para darle vida a fotografías de la celebración

Este Martes Santo, 31 de marzo de 2026, "no es un día cualquiera". Así arranca el reportaje que el Sevilla FC ha publicado a través de sus propios medios de comunicación con motivo del 80 aniversario del único trofeo de LaLiga que se exhibe en las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, la conquistada por el equipo nervionense en el antiguo estadio de Les Corts de Barcelona, tal día como hoy de 1946, con gol de Juan Araujo y bajo la dirección del legendario entrenador Ramón Encinas. Para conmemorar este momento histórico, el club ha hecho uso de la Inteligencia Artificial para presentar a los héroes de aquel irrepetible triunfo como si de imágenes actuales se tratara.

El Sevilla FC celebra el 80 aniversario de la única Liga de sus vitrinas

"En este 2026 se cumplen nada menos que 80 años de aquel partido en el Estadio de Las Corts de Barcelona. Separados por un punto de cara a la última jornada, el FC Barcelona recibía a los nervionenses, que aventajaban en un punto a los azulgrana. Esto hacía que, incluso con un empate, los hombres dirigidos por Ramón Encinas pudieran levantar el trofeo. Juan Araujo lo puso todavía más de cara con un tempranero tanto, pero los locales empataron por medio de Bravo a la hora de partido. Iba a tocar sufrir y mucho, pero el Sevilla FC mantuvo el tipo y el marcador ya no se volvió a mover", recuerda el escrito de la entidad nervionense.

"La alegría se desató y el viaje de vuelta en autobús se convirtió en toda una peregrinación, con la expedición viéndose obligada a parar en cada pueblo, ya cerca de Sevilla, aclamado por la afición. Una gesta que, pese a los numerosos títulos que llegaron después, no se ha vuelto a repetir en LaLiga. Por ello, el club ha querido darle la importancia que merece a esta efemérides y estrena hoy en SevillaFC+ un nuevo episodio de la serie '16' en el que se relata todo lo que significó aquello", concluye la nota de la entidad, que hace un recorrido por aquella temporada 45/46 con crónicas de los periódicos de la época y con el testimonio de José Pradilla, un aficionado sevillista de 101 años qu fue testigo directo de aquella fiesta.

La Inteligencia Artificial trae al siglo XXI a los campeones de LaLiga 1945/1946

Como si de la retranmisión de las modernas televisiones actuales se tratase, el Sevilla FC ha compartido por redes sociales un adelanto con la alineación titular que consiguió ese único título de LaLiga para el club. En la portería, José María Busto; por delante, una línea de tres defensas formada por Joaquín Jiménez, Diego Villalonga y Francisco Antúnez; un centro del campo con Pedro Alconero, Pedro Eguiluz, José Campos y José Palacios Herrera; y una delantera estelar con Juan Arza, José López y Juan Araujo. De esa gloriosa plantilla también también formaba parte aún Marcelino Guillermo González del Río, más conocido como 'Campanal I', y otros como Félix García, Miguel Belmonte, Ovidio Roig, Juan Acedo, Diego Rodríguez Pérez 'Lucas', Clemente Guerrero, Mariano Bonache, Gonzalo Iturbe y Fernando Guillamón; así como el portero suplente, Francisco Carmona 'Paquillo', el único de todo este segundo grupo que no llegó a jugar al menos un partido.