Rubi, técnico del Almería, vuelve a la carga con el parón de selecciones y habla de "falta de solidaridad entre clubes"

El entrenador del cuadro indálico habló este sábado en la previa del duelo del próximo lunes ante la Real Sociedad B y se reiteró en la idea de hacer "una competición que sea justa" ante los compromisos internacionales que no frenan la competición en Segunda división

El Almería y especialmente Rubi es el abanderado de que en LaLiga Hypermotion se pare el fútbol cuando haya parones de selecciones. De momento esto no se ha logrado pero Rubi lo transmite en las reuniones de LaLiga y en rueda de prensa cada vez que coincide. Este sábado ocurrió así en la previa del duelo que medirá al Almería a la Real Sociedad B en territorio indálico.

Rubi volvió a hablar de cómo el fútbol de LaLiga Hypermotion no para cuando hay parones de selecciones y esto afecta directamente a la competición. Además en el caso de este último parón, afectará a dos jornadas de Segunda ya que la Liga ha sumado una fecha intersemanal al fútbol de plata por lo que el perjuicio es doble.

Rubi y su guerra contra la injusticia de LaLiga Hypermotion

Rubi no se cortó y habló de falta de solidaridad entre clubes: "Queremos que la competición sea justa y que los equipos tengan a sus futbolistas disponibles. Es una más de todo lo que va pasando. Me sorprende la falta de solidaridad entre clubes". Más allá del parón de selecciones, Rubi dejó claro que en el Almería están centrados en su propio trabajo y no miran a sus rivales por el ascenso directo como son Deportivo de La Coruña y Racing de Santander: "Solo hay que hacer nuestra faena porque siempre será positivo lo que pase en otros campos. Te puede pasar factura en el estado anímico y aumentando la presión si ganan o creyendo que todo es positivo si pierden. Se van a romper muchas quinielas en esta recta final".

El apretado calendario del Almeria

El Almería recibirá este próximo domingo a la Real Sociedad B, en la 33 visitará Castalia para medirse al Castellón y justo una semana después de medirse a los donostiarras, volverá a recibir en casa al Leganés. Rubi habló de la dura semana que afrontan los andaluces y de lo complicado que es crear un once competitivo: "Normalmente me como mucha la cabeza para hacer el once en estas últimas jornadas. Quiero ser justo, hay que ver lo que necesitamos y también nos fijamos mucho en los entrenamientos. Queremos acertar ahora en el inicio de una semana durísima con tres partidos. No podemos recrearnos en el buen resultado ni martirizándonos en el mal resultado. Hay que sacar cada partido adelante".

Por último Rubi dejó claro que será complicado adivinar el once del Almería en las próximas tres citas: "Lo que está claro es que en esta semana de tres partidos será difícil adivinar el once. Hay varios jugadores tocando la puerta de la titularidad".