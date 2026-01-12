Borrón y cuenta nueva en el Valencia tras la segunda peor primera vuelta

El Valencia cierra el curso con la segunda peor primera vuelta de LaLiga desde que la competición tiene 20 equipos, aunque mejorando los registros del curso pasado. El mercado de fichajes invernal se presenta como última oportunidad para evitar la catástrofe y corregir los errores cometidos en verano

La crisis en el Valencia empieza a sobrepasar a la plantilla, a la dirección deportiva y, en especial, al entrenador, Carlos Corberán. El técnico che es uno de los grandes señalados por la afición de Mestalla después de que el Valencia haya cerrado la segunda peor primera vuelta de su historia desde que LaLiga tiene 20 equipos. En descenso y con una dinámica descendiente, el club valenciano se mueve en el mercado de invierno para hacer borrón y cuenta nueva tras un verano lleno de refuerzos, aunque muy poco efectivo.

La segunda peor primera vuelta del Valencia y la urgencia del club che

Tras solo tres victorias sumadas en 19 partidos, el equipo de Carlos Corberán vuelve a estar en descenso al término de la primera vuelta de la competición como la pasada temporada, en la que tenía cinco puntos menos que en la actualidad. De esta forma, la única temporada que ha empeorado los actuales registros en la historia del club desde la campaña 87-88, cuando se creara la Liga de 20 equipos, ha sido el curso pasado, cuando finalizó el primer tramo con 13 puntos en su casillero y en penúltima posición. El Valencia solo ha sido capaz de ganar esos tres partidos en Mestalla, donde ha perdido fuerza respecto a la pasada temporada en la que, bajo la dirección del técnico valenciano en la segunda vuelta, solo perdió dos partidos.

El mercado de fichajes de invierno se torna en la única solución aparente para el Valencia que deberá cumplir con las exigencias que marca Corberán para suplir los huecos de la plantilla, empezando por un central tras la lesión de larga duración de Diakhaby. La llegada de Sadiq refuerza el ataque de cara a la segunda vuelta, tal y como ocurrió en el curso pasado.

La afición estalla contra todos los responsables de la situación del Valencia

La reacción del equipo y de todas las cúpulas que forman el Valencia debe de ser inmediata ya que la afición ha estallado en contra de la plantilla y de la dirección técnica, perdiendo así el apoyo que contaban de la grada. La crispación en el Valencia va a más y prueba de ello fue la pitada que recibió el equipo al terminar el choque frente al Elche. La situación provocó que los seguidores pidieran la dimisión del técnico Carlos Corberán, criticaran a los jugadores al grito de "mercenarios" y reclamaran también la salida de la entidad del empresario singapurense. Cerca ya de la medianoche, varias furgonetas de la Policía nacional acompañaron al autobús del equipo a la puerta de la avenida de Suecia donde aún quedaban algunas decenas de aficionados.