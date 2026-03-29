Confianza plena en el Valencia con Carlos Corberán: "En ningún momento, a pesar del ruido que se pueda generar fuera, hemos tenido ninguna duda con el míster"

Las dudas con Carlos Corberán quedaron apartadas en el Valencia y la plantilla subraya que en ningún momento dudaron del míster

El Valencia, tras vencer al Sevilla, se desentiende del descenso y mira a Europa, con la que fantasea. La segunda vuelta, como ya paso en la campaña anterior, vuelve a salvar al equipo che del pozo gracias a un Carlos Corberán que, a pesar de las críticas, sale reforzado. La plantilla y los fichajes han jugado un papel fundamental y han mostrado en todo momento su apoyo al técnico, desmintiendo los rumores acerca de una mala relación y una división entre los jugadores y el propio Carlos Corberán. Así lo han confirmado varios futbolistas de la plantilla, entre ellos dos de los futbolistas más importantes dentro del vestuario, Tárrega y Diego López.

Tárrega refuerza a Carlos Corberán en el Valencia

"Al final el mundo del fútbol pues hay mucha gente que opina o que se mete a hablar, pero nosotros en ningún momento hemos tenido ninguna duda. Dentro del vestuario estamos a muerte con el cuerpo técnico y con el míster. Nosotros estamos felices, sabemos lo que trabajamos, venimos trabajando bien, se está reflejando ahora en el campo, así que en ningún momento hemos tenido ninguna duda y estamos con ellos a muerte. En ningún momento a pesar del ruido que se pueda generar fuera no hemos tenido ninguna duda con el míster. Sabemos de su trabajo, de lo que estamos haciendo aquí en el día a día y nosotros estamos muy seguros de eso". comenta Tárrega, central del Valencia en una entrevista para los compañeros de Superdeporte.

Diego López desmiente los rumores acerca de Carlos Corberán y la plantilla del Valecia

Diego López, por su parte, también ha negado que, en algún momento de la temporada, la plantilla dudase de Carlos Corberán. "Eso de ir en contra del entrenador... el vestuario siempre ha ido con el entrenador desde el momento en el que llegó hasta el día de hoy. Me parece un entrenador increíble, con unos conceptos tácticos que yo nunca había tenido nada parecido. Creo que era un poco esa falta de suerte, quizá. Al llegar el míster nos ayudó mucho porque empezamos a jugar de otra manera y a conseguir resultados. Esta primera parte de la temporada ha sido un poco por mucha gente nueva y mucha adaptación, pero en todo momento hemos estado con el míster y ahora se está viendo que la gente ya tiene los conceptos claros", destaca el delantero del Valencia en Levante.