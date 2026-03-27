Dimitrievski pierde una oportunidad para su futuro

El portero del Valencia cayó eliminado en la repesca del Mundial con su selección, Macedonia, ante Dinamarca; no estará en la cita mundialista del próximo verano, lo que puede afectar a su futuro

Stole Dimitrievski no estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El portero del Valencia y de Macedonia del Norte caía anoche en la semifinal de la repesca ante Dinamarca por un contundente 4-0 diciendo adiós a toda posibilidad de estar en la cita mundialista del próximo verano, por lo que el meta macedonio pierde así una buena oportunidad para su futuro, no solo en lo deportivo, sino también en lo profesional, aunque en este caso ambos van ligados de la mano.

Es cierto que estos momentos Stole Dimitrievski es el meta titular de Carlos Corberán, pero si es así es porque Julen Agirrezabala está lesionado. El meta cedido por el Athletic Club llegó para ser titular y así fue desde el comienzo de la temporada. Sin embargo, con la lesión del vasco, el macedonio volvió a ser el titular en LaLiga desde el pasado mes de enero, y así lo será hasta el final de temporada.

Pero su situación en el Valencia no dista mucho de la de hace unos meses. Ahora es titular, eso está claro, pero con dos porteros, sin contar a Rivero, disponibles para luchar por la titularidad, Corberán prefirió traerse cedido a Agirrezabala antes que apostar por Dimitrievski, quien supuestamente llegaba para ser titular con la marcha de Mamardashvili.

Ante esta tesitura y la posibilidad, cada día mayor, de salir libre del Valencia el próximo verano, la oportunidad de jugar el Mundial con Macedonia del Norte se presentaba como un escenario idóneo en el que mostrarse ante posible equipos interesados, pero con la eliminación de su país, no podrá ser así.

La posibilidad de renovar, sobre la mesa

Pese a todo, el cartel de Dimitrievski en LaLiga sigue siendo incuestionable. Está claro que al todavía meta del Valencia no le van a faltar pretendientes en caso de quedar libre, aunque el club che todavía tiene un as bajo la manga, ya que podría renovarlo aunque para ello debería llegar a un acuerdo. Para empezar, el Valencia debería pagarle al portero 300.000 de euros como prima de renovación, además de llegar a un acuerdo para aumentarle su sueldo.

Sobre la ejecución de esa posible ampliación de contrato se pronunciaba Dimitrievski unos días atrás en una entrevista para Flashcore. "Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto, y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes", reconoció.