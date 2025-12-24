Corberán vs. Baraja: el Valencia no ha mejorado prácticamente nada

La tendencia del equipo blanquinegro no ha cambiado prácticamente nada una temporada después. Sigue peleando por evitar el descenso a Segunda división y la mejoría ha sido ínfima ya que a estas alturas de campaña sólo suma cinco puntos más con respecto a la pasada

El Valencia CF sigue inmerso en una crisis de resultados la cual lo tiene coqueteando con el descenso a Segunda división. Misma situación en la que se encontraba hace un año justamente que es cuando se produjo el despedido de Rubén Baraja como entrenador del primer equipo. La realidad es que el Valencia CF, deportivamente hablando, ha cambiado poco, ya que sólo suma unos pocos puntos más en comparación con la temporada pasada lo que hace que su objetivo prioritario sea la permanencia en Primera división.

El efecto Corberán ha desaparecido con el paso de las semanas. Es cierto que la llegada del técnico sirvió para sacar al Valencia CF de los puestos de descenso a Segunda división y hacerle soñar, por momentos, con Europa durante la temporada pasada. Pero ha sido un mero espejismo ya que el Valencia CF vuelve a estar inmerso en esta campaña en la pelea por la permanencia en Primera división. Y es que los números del actual Valencia CF de Carlos Corberán no es que sean mucho mejores de los que obtuvo Rubén Baraja con el equipo de Mestalla cuando fue despedido.

El Valencia CF de Carlos Corberán sólo ha sumado 5 puntos más que el de Rubén Baraja

Los números del Valencia CF durante esta temporada no dejan en buen lugar a Carlos Corberán. Es cierto que son algo mejores que el equipo que entrenaba Rubén Baraja la pasada campaña, pero es un progreso prácticamente ínfimo o nulo que no le hace alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

El Valencia CF sigue siendo uno de los peores equipos de toda la élite del fútbol español tal y como se puede comprobar en la clasificación de Primera división en donde el conjunto que entrena Carlos Corberán es cuarto por la cola con 16 puntos tras haber disputado un total de 17 partidos de LaLiga. Unos números de descenso que no mejoran prácticamente nada a la anterior campaña.

Y es que el Valencia CF de la temporada pasada, que estaba bajo el cargo de Rubén Baraja, sólo logró 11 puntos tras la disputa de esas 17 jornadas de Primera división que lo situaban como colista de LaLiga. Dichos malos resultados provocaron que Rubén Baraja sólo aguantara una jornada más como entrenador del primer equipo ya que en la fecha 18 fue despedido tras un empate contra el Deportivo Alavés, teniendo el Valencia CF 12 puntos.

Dicha decisión drástica no se plantea ahora mismo en el Valencia CF el cual tiene confianza plena en Carlos Corberán que está más unido a la actual propiedad que otros entrenadores. Con todo, el rendimiento del Valencia CF esta temporada no es mucho mejor y si no existe mejoría en las próximas semanas, el club de Mestalla corre el riesgo de descender a Segunda división.