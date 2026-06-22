Le dicen "no" al Valencia en su intento de reforzar el lateral derecho

El club de Mestalla ha preguntado por la situación de Iván Fresneda, joven futbolista español del Sporting Clube de Portugal, debido a que la plantilla está carente de jugadores de garantías en esa demarcación después de las salidas de Thierry Correia y Renzo Saravia

El Valencia CF sigue moviéndose en el mercado de fichajes en busca de reforzar las máximas posiciones posibles. El equipo que entrena Carlos Corberán tiene carencias en varias demarcaciones, siendo la de lateral derecho una en las que la dirección deportiva tiene que realizar un esfuerzo ya que se han ido Thierry Correia y Renzo Saravia. El Valencia CF tiene varias opciones sobre la mesa, pero hay algunas que son prácticamente imposibles como es el caso de Iván Fresneda, del Sporting Clube de Portugal.

Iván Fresneda, lateral derecho del Sporting Club de Portugal, no piensa en salir

El Valencia CF se ha interesado por la situación de Iván Fresneda, joven lateral derecho del Sporting Clube de Portugal, al que ha intento incorporar en estos primeros compases del mercado de fichajes de verano. Según informa Record, medio de comunicación deportivo de Portugal, el club de Mestalla preguntó por la predisposición del jugador a salir este verano, pero la respuesta fue contundente.

Iván Fresneda está totalmente centrado en el Sporting Clube de Portugal y no quiere salir porque quiere ganarse un sitio en el equipo luso, desea jugar la UEFA Champions League y seguir progresando para intentar ser convocado por la Selección Española algún día. El joven lateral derecho, de 21 años, viene de jugar 39 partidos y 2.954 minutos en los que ha marcado 1 gol y 3 asistencias.

Iván Fresneda tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el Sporting Clube de Portugal y ahora mismo no valora al Valencia CF como una opción para continuar su carrera deportiva.

El Valencia CF quiere fichar a un lateral derecho al menos

Uno de las posiciones en la que el Valencia CF va a ser la de lateral derecho debido a que ahora mismo sólo tiene en plantilla a Dimitri Foulquier, con el que hay muchas dudas con su estado físico, ya que tanto Thierry Correia como Renzo Saravia se fueron del equipo después de acabar sus respectivos contratos. A ello hay que añadirle que Unai Núñez tampoco continúa ya que de momento no hay acuerdo con el RC Celta para que siga en el Valencia CF.

El Valencia CF está intentando incorporar a Thomas Meunier, que ha finalizado contrato con el Lille de Francia, pero el belga ahora mismo está centrado en jugar con su selección nacional el Mundial 2026. Hasta que no termine ese torneo Meunier no tomará una decisión sobre su futuro, dejando por tanto al Valencia CF en compás de espera.

No es el único lateral derecho que maneja, de cara a este mercado de fichajes de verano, el Valencia CF que también ha considerado a Andrés García, lateral derecho del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. Una opción que está complicada de lograr ya que hay mucha competencia a la hora de lograr su incorporación ya que muchos equipos han preguntado por él debido a que va a salir este verano por la falta que ha tenido en la temporada que acaba de finalizar.