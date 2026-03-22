Gerard Moreno también le manda un mensaje a Luis de la Fuente

El delantero catalán sigue siendo una referencia en el Villarreal cada vez que juega y sus números esta temporada le permiten soñar con el Mundial si las lesiones le respetan. Porque la experiencia y la veteranía en citas como estas siempre es un grado

Año de Mundial y aunque algunos ven ya su plaza casi asegurada en sus respectivas selecciones otros todavía sueñan con convencer al seleccionador para poder vivir una experiencia que suele repetirse muy pocas veces en la carrera de un futbolista. Y cuando pasas la treintena de edad suele ser ya una oportunidad única. Y este podría ser el caso del delantero del Villarreal Gerard Moreno.

A sus 33 años sigue siendo la principal referencia ofensiva del Villarreal cuando tiene su maquinaria engrasada para jugar. Aye fuer el autor del primero de los tres tantos en la victoria de su equipo por 3-1 ante la Real Sociedad en La Cerámica. Y con esta diana lleva firmado su mejor porcentaje de goles por encuentro de las últimas cinco campañas.

El atacante catalán abrió el marcador a los siete minutos al rematar de cabeza un saque de esquina y más tarde sus compañeros Mikautadze y Pepé, antes del minuto 25, ya habían sentenciado el choque mientras que Sucic hizo el gol del honor donostiarra.

Moreno, máximo goleador histórico del conjunto villarrealense con un total de 92 tantos, ha marcado ocho goles en los quince encuentros disputados en la presente campaña, lo que supone un porcentaje de 0,53 tantos por partido.

Ese porcentaje solo lo supera en su etapa en el Villarreal el de la temporada 2020-2021 cuando marcó 23 goles y disputó 33 encuentros, por lo que fue de 0,69 tantos por encuentro.

Pero el actual 0,53 de goles por encuentro está por encima de los 0,19 del curso anterior, en el que marcó 3 goles en 16 partidos, del 0,3 tantos por choque de las temporadas 2023-2024 y 2022-2023 e incluso del de la 2021-2022 cuando marcó 9 dianas en 17 choques (0,529).

Los ocho tantos actuales se reparten de manera proporcional entre compromisos como local y visitante, cuatro y cuatro. Anotó un doblete frente a Osasuna en El Sadar y su último tanto en La Cerámica lo había marcado el 11 de enero en el triunfo por 3-1 frente al Alavés.

Los problemas físicos han limitado su participación en las últimas temporadas hasta el punto de haber disputado la mitad de los encuentros en el presente curso, 15 de 29, o haber jugado 16 choques la pasada campaña o 17 en la temporada 2021-2022. Pero esta falta de continuidad no ha lastrado su acierto anotador en lo que a porcentaje se refiere aunque sí en lo que respecta a la cifra de goles total.

Los delanteros que ha convocado Luis de la Fuente

Luis de la Fuente dio a conocer la lista de futbolistas que representarán a España en la ventana que arranca el próximo lunes 23 de marzo y en la que recibirá a Serbia en el Estadio de la Cerámica (viernes 27 de marzo a las 21:00) y a Egipto en el RCDE Stadium (martes 31 de marzo a las 21:00). Y en la misma ha citado a los delanteros Yeremy (Crystal Palace), Álex Baena (Atlético de Madrid), Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta) y Lamine Yamal (FC Barcelona). Entre estos, tanto Barrenetxea como Víctor Muñoz se estrenan como internacionales.

De este modo y como dejó claro el propio seleccionador riojano, todavía tiene muchas decisiones que tomar y varias probaturas por hacer, por lo que muchos de estos nombres podrían variar de aquí a junio. Gerard Moreno, por su parte, cuenta con pocas papeletas para ir citado por su estado físico, pero intentará ponerle las cosas muy difíciles a Luis de la Fuente de aquí a final de Liga. Con España sus números son también bastante buenos, ya que por ahora lleva 18 participaciones con 'La Roja' y cinco goles anotados. Debutó en 2019 y ha participado en competiciones la Eurocopa 2020, eb la clasificación mundialista y en UEFA Nations League.