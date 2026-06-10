El Villarreal expande su modelo de formación en Ecuador y Estados Unidos

El club amarillo abre nuevamente sus fronteras con un campus de verano en Quito y la apertura de una nueva academia en Provo (Utah), la décima que el 'Submarino' inaugura en territorio estadounidense

El Villarreal CF sigue expandiendo su modelo formativo mucho más allá de las fronteras españolas. El conjunto castellonense volverá a impulsar este verano uno de sus proyectos internacionales de cantera con la celebración del Villarreal CF Camp Ecuador 2026, una iniciativa que aterrizará en Quito de la mano de Villarreal Academy y en colaboración con Global Sport Talent.

El campus se desarrollará entre el 20 de julio y el 7 de agosto en las instalaciones del Colegio Intisana, situado en la capital de Ecuador, y reunirá a jóvenes futbolistas de entre 6 y 20 años. La intención del club amarillo pasa por trasladar al país centroamericano la filosofía de trabajo que ha convertido a Miralcamp en una de las fábricas de talento más reconocidas del fútbol español.

Quito se empapa del modelo groguet

La capital ecuatoriana será durante varias semanas el punto de encuentro de decenas de chicos y chicas que podrán entrenarse bajo la metodología oficial del Villarreal. El club busca acercar su manera de entender el fútbol a jóvenes promesas del país sudamericano mediante un programa adaptado a diferentes edades y niveles competitivos.

El proyecto pondrá el foco no solo en la mejora futbolística, sino también en la formación integral de cada participante. La estructura de trabajo combinará aspectos técnicos, tácticos, físicos y educativos, siguiendo una línea muy similar a la que el 'Submarino' amarillo aplica desde hace años en su cantera.

Dentro de las sesiones se trabajarán conceptos relacionados con la técnica individual, la interpretación del juego, el posicionamiento, la toma de decisiones o la finalización de jugadas. Todo ello acompañado de dinámicas enfocadas también a potenciar hábitos competitivos y el crecimiento personal de los asistentes.

En el Villarreal consideran que la formación de un futbolista va mucho más allá del rendimiento. Por ello, durante el campus también se insistirá en valores como la disciplina, el compañerismo, el respeto, la humildad y la capacidad de aprendizaje.

Técnicos del Villarreal viajarán a Ecuador

Uno de los momentos más esperados del campus llegará en su tramo final. Entre el 3 y el 7 de agosto, varios entrenadores del Villarreal CF viajarán hasta Quito para dirigir entrenamientos específicos y compartir de primera mano los métodos de trabajo empleados en la cantera amarilla.

La presencia de técnicos llegados desde España permitirá a los participantes vivir una experiencia mucho más cercana al entorno profesional del club castellonense. Los jóvenes futbolistas podrán conocer cómo se entrena, cómo se compite y qué aspectos se priorizan dentro de una de las academias más valoradas del panorama nacional. Además, cada jugador recibirá un informe técnico individualizado con una valoración sobre su rendimiento, sus virtudes y los aspectos a mejorar. Este seguimiento personalizado será uno de los grandes atractivos del programa para los asistentes.

Los futbolistas que destaquen durante el campus también podrán optar a vivir una experiencia deportiva en España vinculada al entorno formativo del Villarreal, un incentivo importante para muchos jóvenes ecuatorianos que sueñan con abrirse camino en el fútbol europeo.

Alianza con Global Sport Talent

La llegada del Villarreal a Ecuador nace gracias al acuerdo alcanzado con Global Sport Talent, entidad especializada en el desarrollo de proyectos deportivos tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración permitirá poner en marcha un campus de alto nivel con sello europeo y vocación formativa.

Desde la organización ecuatoriana consideran que la iniciativa puede tener un impacto importante en el crecimiento del fútbol base del país, acercando herramientas profesionales y metodologías de élite a cientos de jóvenes futbolistas.

El acuerdo refuerza además la estrategia internacional que el Villarreal viene desarrollando en los últimos años. El club amarillo ha intensificado su presencia en diferentes países a través de academias, campus y programas de formación destinados a exportar su identidad futbolística y estrechar vínculos con nuevos mercados.

Apuesta también por el fútbol femenino

El Villarreal CF Camp Ecuador 2026 estará abierto tanto a chicos como a chicas, manteniendo así una línea inclusiva que el club considera prioritaria dentro de sus proyectos de formación.

La organización espera reunir participantes llegados desde distintos puntos del país, convirtiendo el campus en un espacio de convivencia y aprendizaje compartido. Más allá de lo estrictamente deportivo, la experiencia pretende fomentar también el intercambio cultural y la creación de lazos entre jóvenes futbolistas ecuatorianos. Para muchos de ellos, supondrá además el primer contacto directo con una metodología europea y con el funcionamiento interno de una entidad que ha hecho de la cantera una de sus principales señas de identidad.

Utah, nuevo paso en Estados Unidos

La expansión internacional del Villarreal CF no se detiene únicamente en Ecuador. Paralelamente, el club amarillo también continúa reforzando su presencia en Estados Unidos con la puesta en marcha de la Villarreal Provo Academy, la primera academia oficial asociada de la entidad en el estado de Utah y la décima que el 'Submarino' abre en territorio estadounidense.

El proyecto ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en la ciudad de Provo, donde se están realizando las pruebas de acceso de cara a la temporada 2026/2027. Todo ello con el respaldo del técnico del Villarreal con licencia UEFA Carlos Ortiz, encargado de supervisar el desarrollo deportivo de la academia y trasladar la metodología grogueta a los jóvenes futbolistas norteamericanos.

Al frente de la Villarreal Provo Academy estará 'Manny' Vega, entrenador con una amplia vinculación previa con Villarreal Academy. Manuel, alias 'Manny', ha visitado en numerosas ocasiones la estructura del club castellonense y mantiene una estrecha relación con la entidad amarilla, además de un profundo conocimiento de la filosofía formativa del Villarreal.

Exjugador semiprofesional y con nueve años de experiencia en los banquillos, Vega liderará un proyecto que busca potenciar el crecimiento deportivo y personal de los jugadores, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo a través del fútbol y fortaleciendo la presencia internacional del Villarreal CF en Norteamérica.