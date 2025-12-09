Sevilla estrena la I Carrera de la Navidad con fines solidarios

La ciudad incorpora una nueva cita deportiva y navideña el 21 de diciembre, con un recorrido de 3,5 kilómetros por el Parque de María Luisa a favor de Apascide

Sevilla se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con una actividad deportiva y solidaria: la I Carrera de la Navidad, que se celebrará el próximo 21 de diciembre con salida y llegada en la Plaza de América. El recorrido de 3,5 kilómetros transcurre por el emblemático Parque de María Luisa, y los participantes podrán completarlo corriendo o caminando, adaptándose a todos los niveles de práctica física y edades, ofreciendo diversión, entretenimiento y momentos inolvidables para toda la familia.

Una carrera con corazón solidario

La iniciativa tiene un claro carácter benéfico y solidario, ya que toda la recaudación se destinará a Apascide, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. Las inscripciones están abiertas a través de la web oficial de la prueba, www.carreranavidadsevilla.es, y pueden realizarse de forma individual o familiar, para dos o más miembros. Además, quienes lo deseen podrán colaborar con el dorsal 0, cuyo importe se destinará íntegramente a la asociación, permitiendo sumar apoyos aunque no se participe físicamente en la carrera y fomentando el espíritu navideño solidario, inclusivo y participativo de toda la ciudad.

Actividades y animación para toda la familia

La cita deportiva se complementará con un amplio programa de actividades en la Plaza de América, que incluirá juegos, talleres y propuestas culturales para niños y adultos. Tras completar la carrera o marcha, los participantes contarán con avituallamiento líquido y sólido, así como con degustaciones variadas, dulces típicos navideños y sorpresas para los más pequeños. Además, el evento contará con música navideña, villancicos, sorteos y animación en directo, creando un ambiente festivo para todas las edades y celebrando la llegada de las fiestas con alegría, color y entusiasmo.

El evento incluye también un rincón solidario donde se podrán entregar juguetes destinados a niños desfavorecidos, reforzando el espíritu navideño y de comunidad. Los más pequeños podrán disfrutar de la presencia del Cartero Real, depositando sus cartas para los Reyes Magos y sumándose a la magia de la Navidad de una manera especial y memorable.

Una oportunidad para disfrutar, correr y colaborar

La I Carrera de la Navidad de Sevilla combina deporte, solidaridad y ocio familiar, fomentando la actividad física, el compromiso con causas sociales y la integración de todas las edades. La prueba invita tanto a corredores habituales como a familias y grupos de amigos a participar en una experiencia única que mezcla la emoción de la carrera con la celebración navideña, reforzando los lazos comunitarios y ofreciendo una alternativa saludable, divertida, festiva y memorable para disfrutar de la ciudad en estas fechas tan especiales.