EN DIRECTO: Triunfazo del waterpolo; Chourraut, a la final; Garbiñe, a cuartos...

08:40 PIRAGÜISMO SLALOM - Maialen Chourraut peleará por su tercer metal olímpico a partir de las 9:15 hora española. Sale en cuarta posición y parte con el séptimo mejor tiempo de las participantes.



08:32 TENIS - No pudo ser. Acabó la aventura de la castellonense Sara Sorribes en Tokio. Pese a caer en octavos ante Anastasia Pavlyuchenkova por 6-1 y 6-3, se va tras eliminar a Barty y dejar grandes sensaciones.



08:16 CICLISMO MTB - Desde las 8:00 ha comenzado la prueba de MTB femenina con la española Rocío del Alba García. No es favorita, pero después de lo de Valero...



08:12 TENIS - ¡Garbiñe Muruguza ya está en cuartos!, a un paso de las medallas. La caraqueña supera a Alison van Uytvanck por 6-4 y 6-1.





La española Maialen Chourraut estará en la gran final de kayak, en la que defiende el oro de Río.Cara y cruz para las españolas. Garbiñe Muruguza gana el primer set ante Alison van Uytvanck, pero a Sorribes se le complica mucho su partido ante Anastasia Pavlyuchenkova después de perder la primera manga.Paso atrás para Echegoyen y Barceló, que son descalificadas y bajan a la octava plaza en ​49er.FX femenino..Arranca la competición en kayak femenino. La española Maialen Chourraut buscará la final. Su salida se producirá sobre las 7:57 hora española. Naomi Osaka, la gran favorita tras la eliminación de Barty, cae de forma sorprendente ante Marketa Vondrousova por 6-1 y 6-4. Otra sorpresa en el cuadro femenino que abre el abanico a otras aspirantes.Siguen llegando malas noticias desde el campo de regatas. En láser, Joel Rodríguez es 13º en la cuarta carrera y Cristina Pujol, 24ª en la quinta regata. La pareja formada por Echegoyen y Barceló trae ilusiones en su debut con un cuarto puesto parcial en el 49er.FX femenino. Cristina Cabañas cae en octavos ante la eslovena Tina Trstenjak . Se le acaba la aventura olímpica a la judoca emeritense.Se para la jornada por la lluvia. Muguruza ganaba por 3-0 a Van Uytvanck, justo el resultado por el que caía Sara Sorribes ante Pavlyuchenkova. No volverán antes de las 6:30 h. Montenegro 6-8 España. Enorme triunfo de los chicos de David Martín. Liderados por Bernat Sanahuja y Blai Marallach, ganan a otra de las favoritas.La lluvia retrasó el arranque de la jornada salvo en la pusta central y ya juegan Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes.La española Cristina Cabaña pasa a octavos tras superar en la categoría de -63 kg a la filipina Kiyomi Watanabe.Definidos los cuartos de final de rugby masculino. India 3-0 España. Muy negro el panorama para el conjunto español tras una nueva derrota, que le obliga a ganar a la poderosa Australia y a Japón en las dos jornadas que le quedan.Montenegro - España. Tras ganarle a Serbia, España comienza su segundo partido ante otro rival de enjundia.Siguen cayendo medallas en la piscina olímpica. Doblete británico, liderado por Tom Dean, en los 200 libre; la australiana McKeown se lleva el oro en los 100 espalda; y la norteamericana Lydia Jacoby se lleva el oro en los 100 braza femenino.La final esperada por España. Hugo González mejoró los tiempos previos, pero sólo puede ser sexto en los 100 metros espalda masculino. Gran debut del nadador español en unos Juegos Olímpicos. El ruso Rylov se impone en la final.Primera alegría de la jornada, Pablo Abián se impone en su debut ante el estonio Raul Must por 21-7 y 21-11 en 28 minutos de partido.Liliana Fernández y Elsa Baquerizo caen en su segundo partido ante la subcampeonas del mundo, las estadounidenses Ross y Klineman (2-0) por 21-13 y 21-16. La pareja española no tuvo opción alguna.Y, como ayer, lo hacemos con el final del triatlón, en este caso femenino, que ha coronado a Flora Duffy. La triatleta de Bermuda ha ganado con claridad a la británica Georgia Taylor-Brown, a la que saco más de un minuto, y a la estadounidense Katie Zaferes. La pacense Casillas acaba 31ª.Arrancamos el cuarto día de competición oficial.