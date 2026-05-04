Alejandro Torres y Yamaha Eduardo Castro, a un paso del podio en el Nacional de Osuna

Buena actuación de los representantes del equipo Yamaha Eduardo Castro en la segunda ronda del Campeonato de España de Motocross Júnior

Yamaha Eduardo Castro ha vuelto a ser protagonista en la segunda ronda del Campeonato de España de Motocross Júnior, que se ha celebrado este fin de semana en el circuito de El Calvario de Osuna.

La estructura sevillana se desplazó a Osuna con hasta siete pilotos de los que Alejandro Torres ha sido el que ha conseguido un mejor resultado y Antonio Villegas ha sido el peor parado. Y es que el veterano piloto andaluz había dominado los entrenamientos cronometrados de MX4, pero cuando lideraba la primera carrera se fue al suelo fracturándose la muñeca, por lo que ya no pudo entrar en competición. Muy mala suerte para el que hasta este fin de semana era el primer clasificado de la categoría Máster.

Alejandro Torres, Top-5 en el Nacional Júnior

Alejandro Torres, por su parte, debutaba sobre la YZ250 y ha dado muestras de encontrarse en un buen momento de forma. El piloto de Yamaha Castro siempre ha estado luchando con el grupo delantero y lograba, finalmente, quedarse a un paso del podio en MXS18 tras conseguir el cuarto mejor registro en los entrenamientos cronometrados y ser cuarto y quinto en las mangas puntuables.

En la misma categoría de menores de dieciocho años, Jorge Salvador dejó entrever ya su rapidez consiguiendo el quinto mejor registro de la jornada. Posteriormente acabó noveno en la suma de puntos tras ser octavo y undécimo en las carreras.

Óscar Rueda comenzó su actuación décimo en la sesión contra el reloj y era P13 y P15 en las carreras para una décimo cuarta posición global. Asimismo, Víctor Corbacho, que había sido P16 en los cronos, no pudo acabar la primera carrera por una caída y fue P21 en la segunda para una P22 final.

Álvaro Domínguez sigue tercero en la YZ85 bLU cRU Cu

Los más jóvenes del grupo de Yamaha Eduardo Castro en Osuna, Álvaro Domínguez y Rubén Presa, continúan progresando en el MX85. Domínguez fue décimo quinto en los entrenamientos acabó en la P18 y la P15 sus carreras para una P17 en la general. De este modo sigue tercero de la YZ85 bLU cRU Cup, el programa de promoción de jóvenes talentos de Yamaha, tras ser tercero en la cita sevillana. A su vez, Presa fue P32 en los cronos y mejoró mucho en las carreras con una P30 en la primera y una P26 en la segunda.

En dos semanas, la estructura Yamaha Eduardo Castro se dirigirá a Alhama de Murcia para competir en la tercera parada del Nacional de Motocross Elite 2026.