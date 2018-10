A Hamilton le basta un séptimo puesto en México para ser pentacampeón de la Fórmula Uno

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- Al piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que no pudo dejar sentenciado el título este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, le basta un séptimo puesto en el de México de la semana que viene para convertirse en pentacampeón mundial de Fórmula Uno.

El inglés llegó a Austin (Texas) con 67 puntos de ventaja y le bastaba con sumar ocho puntos más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), pero sólo pudo aventajarle en tres.

Ahora viaja a la Ciudad de México con 70 puntos de margen, con lo que para lograrlo es suficiente con acabar entre los siete primeros puestos, independientemente de lo que haga el tetracampeón germano. Le basta con sumar cinco puntos.

Sin no pudiera terminar entre los siete primeros e incluso no termina la prueba, Hamilton será también campeón si Vettel no gana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.