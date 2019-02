Incendio en el box de McLaren deja tres heridos leves

El box de McLaren sufrió un pequeño incendio este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que se trataba de una jornada sin entrenamientos oficiales y dedicada a la grabación privada de imágenes. El suceso ha dejado tres heridos leves que fueron atendidos en el centro médico del circuito.



"Hubo un pequeño incendio en el garaje durante el día de grabaciones privadas del equipo. El fuego fue rápidamente extinguido por el equipo y los equipos de emergencia del circuito. Tres miembros del equipo fueron atendidos en el centro médico y dados de alta poco después", anunció McLaren a través de Twitter.



