´Pechito´ López dominó los libres; el coche de Alonso, a dos décimas

Sebring (EEUU), 13 mar (EFE).- El argentino José María 'Pechito' López fue el más rápido este miércoles, con el Toyota TS050 Hybrid, en los entrenamientos libres para las 1.000 Millas de Sebring, la sexta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), en la que aventajó en dos décimas al coche del español Fernando Alonso, con el que había sido el mejor en la primera sesión el japonés Kazuki Nakajima.

'Pechito', que viene de ganar junto a sus compañeros el nipón Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway las dos últimas pruebas del certamen, las Seis Horas de Fuji (Japón) y las Seis Horas de Shanghái (China), situándose a sólo cinco puntos de los 102 con los que el doble campeón mundial asturiano de F1 lidera el certamen junto a Nakajima y al suizo Sebastien Buemi; logró el mejor tiempo de la jornada -en la categoría principal, la LMP1- en la segunda sesión, en la que se rodó de noche.

Con miras a la antepenúltima prueba de una 'Súper-temporada' que arrancó el año pasado y a la que después de Sebring sólo le quedan las dos pruebas que se repiten en el calendario -las Seis Horas de Spa-Francorchamps, en Bélgica, y las 24 Horas de Le Mans, en Francia- el 'otro Toyota' arrancó los ensayos en la tan histórica como bacheada y vetusta pista de Florida con la intención de no dar tregua al teórico coche favorito. El del piloto que, antes de despedirse sin dejar claro si se trata de un 'adiós' o un 'hasta luego' a la categoría reina del automovilismo, logró los 32 triunfos que cuenta España en toda su historia en la F1.

Alonso, que con anterioridad apenas había rodado quince minutos en la noche de Sebring, durante los test privados que efectuó el equipo japonés a principios de febrero, logró el segundo tiempo de la sesión nocturna, a medio segundo de 'Pechito', en un ensayo en el que marcó el mejor tiempo del coche 8, en el que prácticamente se repartieron los noventa minutos, con media hora para cada piloto.

A primera hora de la tarde, Alonso -que había indicado a Efe antes de los ensayos que no echa en exceso de menos la F1 y que cree que el WEC seguramente no se decidirá hasta la última carrera, en Le Mans- no rodó; en una sesión en la que Nakajima paró el crono en 1:41.957, con más de medio segundo de ventaja sobre el otro Toyota, el 7, para el que había marcado el segundo tiempo 'Pechito'.

El argentino, que llegó el lunes desde Hong Kong, donde -al igual que Buemi- el domingo había disputado una prueba de la Fórmula E, mejoró en dos décimas el tiempo de Nakajima en la segunda sesión, en la que cubrió los 6.019 metros del circuito de Florida -de 17 curvas- en un minuto, 41 segundos y 730 milésimas.

El tercer tiempo del primer entrenamiento lo había marcado el Rebellion número 1, que pilotan el brasileño Bruno Senna y los suizos Neel Jani y Mathias Beche, que se 'hundió' hasta el sexto puesto por la noche; en el circuito que albergó, en 1952, la primera carrera de resistencia disputada en los Estados Unidos. Una pista construida sobre un aeródromo empleado como base aérea de entrenamientos durante la II Guerra Mundial, el Hendricks Army Airfield.

En el segundo entrenamiento libre ocuparon el tercer y el cuarto puesto los dos coches del SMP Racing, el de los rusos Egor Orudzhev y Sergei Sirotkin y el francés Stephane Sarrazin, que se quedó a un segundos y 279 milésimas; y el de los rusos Vitaly Petrov y Mijail Aleshin y el neozelandés Brendon Hartley, que fueron diez milésimas más lentos que sus compañeros de escudería.

Los entrenamientos libres se completarán este jueves, horas antes de la calificación que ordenará la parrilla de salida de las 1.000 Millas de Sebring, que se disputarán el viernes.