Fibes acoge desde hoy y hasta el domingo el 'Salón del Motor' de Sevilla 2025

El Salón del Motor de Sevilla 2025 abre sus puertas hoy en FIBES tras el temporal que obligó a aplazarlo en octubre. Hasta el domingo 14 de diciembre, Sevilla se convierte en el epicentro del sector de la automoción, gracias a este Salón que reafirma, un año más, su papel como motor económico y escaparate de innovación para la ciudad.

Entre las autoridades y representantes empresariales que han participado en la inauguración oficial celebrada en la mañana de hoy, están el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el delegado del Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y distrito Bellavista-La Palmera del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Jesús Pimentel Siles; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve; la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, ASCONSE, Carmen B. Moreno González y el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez, entre otros.

Con más de 650.000 visitantes y 29.000 vehículos vendidos en todas sus ediciones anteriores, esta cita se consolida entre las principales muestras sectoriales de FIBES y un referente nacional para la compra de vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, con ofertas exclusivas y financiación especial.

Todo ello, unido a los propios beneficios que reporta para Sevilla y a las cifras de negocio que genera (algo más de 44 millones de euros en 2024), hacen de este Salón una cita imprescindible en el calendario de eventos de la ciudad. En su decimoquinta edición, el Salón reúne a 50 expositores y más de 3.000 vehículos en 27.000 m², además de actividades para toda la familia.

Las entradas (6 euros - menores de 8 años entran gratis) se pueden adquirir en la web: www.salondelmotorsevilla.com y también en taquillas durante los días del evento. Horario: de 11:00 a 21:00h., de jueves a domingo.

Organizado por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), el Salón del Motor de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta, además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Bank; Caixabank Payments & Consumer, Sofinco e Ibercaja, y la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.

Experiencias y estrenos del Salón 2025

El Salón del Motor de Sevilla 2025 contará con la presencia de marcas como Abarth, Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Invicta, Jaecoo, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Link&Go, MG, Maserati, Mazda, Mercedez Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, SWM Motors, Tesla, Toyota, Volkswagen y Volvo, así como una amplia variedad de multimarcas.

Asimismo, en su decimoquinta edición, el Salón contará con actividades paralelas que amenizarán la experiencia de los asistentes, entre ellas un show presentado por el periodista Salomón Hachuel y Julio Muñoz 'El Rancio', donde las risas, el dinamismo y las sorpresas estarán aseguradas. Este show se ofrecerá desde el Triángulo 2, el jueves a las 18:00h, el viernes a las 17:30h y el sábado a las 13:00h.

Igualmente, entre las novedades que han sido informadas a la organización destacan las actividades programadas por parte de Nimo Grupo con motivo del 40 Aniversario de su concesión Toyota Nimo Gordillo. Hoy, jueves 11 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar en la entrada a FIBES de una experiencia única que les hará 'regresar al pasado' con la mirada puesta siempre en el futuro. En esta experiencia los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el Toyota Mirai, el coche de hidrógeno de Toyota que rompe barreras. Además, en el stand de Nimo Grupo, en el pabellón 2, se presentará el nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2025, con un diseño renovado que no dejará indiferente a nadie.

Por su parte, Grupo Terry, presentará los siguientes modelos durante la edición de 2025: el Ev4 de Kia; el C5 aircross de Citroën; el Jaecoo 5 de Jaecoo y el S400 de Ebro, que, aunque llegó a concesionarios en junio, continúa de lanzamiento. Pequeños y mayores podrán disfrutar también, un año más, del scalextric portátil más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de FIBES. Toda la información sobre la edición de 2025 del Salón del Motor de Sevilla se puede consultar en: www.salondelmotorsevilla.com