Más presencia española en la F1: Carmen Jordá llega a Alpine

Una de las pioneras del motorsport femenino en España vuelve al paddock del Gran Circo en 2026, pues será la nueva directora de Alpine en la F1 Academy

A lo largo de la historia España ha tenido varias mujeres referentes en lo que se refiere al automovilismo. En el recuerdo está la malograda María De Villota, quien llegó a rozar alcanzar un asiento, pero tuvo el final más cruel al morir por las secuelas de un brutal accidente en unos tests de Marussia, donde era probadora. Sin embargo, no ha sido la única, por ejemplo está el caso de Carmen Jordá, quien lo intentó y probó suerte en distintos campeonatos hasta que finalmente desistió del sueño. Sin embargo, ha seguido cerca del paddock, al que ahora regresa a lo grande de la mano de Alpine.

La española ha sido anunciada como la nueva directora de Alpine en su proyecto de la F1 Academy, el campeonato femenino que se disputa dentro del marco de la Fórmula 1. Un nuevo paso en una destacada carrera como la que ha tenido Jordá, que fue piloto de desarrollo de Lotus y Renault en Fórmula 1, se convirtió en la undécima mujer de la historia en formar parte de un equipo de Fórmula 1. Compitió durante tres temporadas en la GP3, actual F3, siendo una de las pocas mujeres en lograrlo. Además, a lo largo de su carrera ha competido en diferentes campeonatos como Indy Lights y Le Mans Series.

Ahora asume un nuevo reto que le hace estar muy feliz por volver al que fue su equipo y donde todo empezó para ella, pero en una posición sumamente diferente pero que le motiva y mucho. “Regreso a una etapa muy diferente, liderando el proyecto femenino dentro del equipo, un reto precioso que afronto con ilusión y gratitud por todo el apoyo que he recibido".

Con opciones de todo

Este nuevo certamen nació con la llegada de Liberty y ha sido un gran trampolín para algunas pilotos como la española Nerea Martí o la francesa Doriane Pin, actual campeona tras rematar el título en Las Vegas hace unas semanas Además esto será muy especial para Jordá, quien durante su carrera defendió a ultranza el ver a las mujeres competir contra mujeres en un campeonato propio, con igualdad de condiciones y visibilidad real dentro de la Fórmula Uno. Y ahora quiere ganarlo desde los despachos: "Creo firmemente que nos espera una gran temporada el próximo año. Este regreso a Enstone es un momento muy especial en mi vida y refleja el enorme compromiso que el equipo y Qatar Airways están demostrando con el talento, la igualdad y el futuro de las mujeres en el automovilismo".