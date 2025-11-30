Piastri explota contra McLaren tras su error en Qatar: "Ha sido desesperante"

Oscar Piastri y Lando Norris han salido muy molestos con McLaren después del error tan inoportuno que han cometido en Qatar, que les ha puesto contra las cuerdas para el Mundial

La carrera de Qatar va a traer cola en McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris se han bajado del monoplaza con caras muy largas mientras que Max Verstappen ha dado un golpe al Mundial. El piloto australiano ha hecho un fin de semana muy sólido, el mejor en los últimos meses, en el que se llevó la victoria al sprint y las dos 'pole'. Todo parecía que la carrera dominical también iba a ser suya ya que eran los que mejor ritmo tenía, pero un error de McLaren les ha condenado.

Piastri ha cruzado la línea de meta en segunda posición, por lo que ha caído en la clasificación general hasta la tercera plaza después de que Verstappen le haya adelantado con su victoria. Por su parte, Lando Norris ha sido el cuarto, por lo que de los 26 puntos de ventaja que tenía sobre el neerlandés sólo se ha quedado con 12. Todo ello por un error de estrategia de los papaya por el que Piastri no ha ocultado su enfado tras la carrera.

Oscar Piastri, muy enfadado con McLaren tras el lío en el GP de Qatar

El piloto australiano podía recortar puntos muy importante a su compañero de equipo, Lando Norris, para acercarse al liderato y a su primer título. Sin embargo, aunque ha cumplido la primera parte, Piastri ha caído hasta la tercera posición. El '81' ha perdido la victoria debido a un error de estrategia de McLaren, que decidió que sus pilotos no entraran a boxes a cambiar los neumáticos durante el coche de seguridad, como sí han hecho el resto de pilotos de la parrilla.

Desde ese momento, Piastri y Norris se han visto forzados a sacar un ritmo casi imposible del McLaren, y han ido toda la carrera teniendo claro que Verstappen había conseguido adelantarles. Una error de McLaren muy comprometido a estas alturas del año. Así lo reconoce Piastri, totalmente enfadado con su escudería.

"Dejé en manos del equipo la estrategia. Tenían más información que yo, pero bueno..." comenzó a explicar en australiano en rueda de prensa, en la que ha estado muy serio y tampoco ha querido hablar mucho. "Ha sido desesperante ver a todos los coches entrar en boxes y nosotros no" expresó Piastri, que sabe que este fallo le va a costar muy caro. "Hablaré con el equipo", concluyó Oscar, que puede no sólo haber perdido el Mundial, también el subcampeonato.

Lando Norris, frustrado pero con confianza para Abu Dhabi

Por otra parte, Lando Norris no ha sido tan duro con el equipo como su compañero. Es cierto que el británico sigue liderando la clasificación, aunque ya sólo por 12 puntos frente a Verstappen. "Estoy frustrado, pero no hay nada que pueda hacer ahora. He cometido demasiados errores este fin de semana" reconoció Norris, que ha estado muy lejos del ritmo de Piastri.